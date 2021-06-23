Україна змінює правила перетину кордону через штам коронавірусу "Дельта": що зміниться

Нові правила, покликані зменшити ризик поширення індійського штаму COVID-19, почнуть діяти післязавтра і торкнуться громадян ряду країн.

Міністерство охорони здоровʼя опублікувало дані про посилення правил перетину кордону з РФ і рядом інших країн, у яких фіксується спалах індійського штаму коронавірусу. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоровʼя.

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На засіданні Кабміну було вирішено впровадити кілька заходів для зменшення ризику поширення "Дельта"-штаму коронавірусу.

Громадяни, які перебували на території Росії, Великобританії, Північної Ірландії та Португалії, не зможуть вʼїхати в Україну, якщо в них не буде результатів експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу. Тест потрібно буде здати прямо на пунктах контролю. Обмеження вступають у силу з 25 червня 2021 року.

До 25 числа, за словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, за окремим дорученням РНБО будуть підготовлені ряд заходів для протидії поширення індійського штаму COVID-19.

Індійський штам "Дельта" виявили вже в понад 90 країнах світу. Він на 60% більше заразний, а також на 45% збільшує ризик інтенсивного лікування. Через нього кількість госпіталізацій стає у два рази частішою, ніж при звичайному COVID-19.

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня в Україні були зафіксовані перші два випадки небезпечного штаму "Дельта". Хворі повернулися в Україну з Росії. Епідеміологи стверджують, що через нову мутацію коронавірусу можлива "річна хвиля" захворювань.

За даними ВООЗ, Дельта-штам коронавірусу викликає більш важкі симптоми у хворих. Також в організації розповіли, як врятуватися від агресивного індійського штаму коронавірусу.