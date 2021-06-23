Хворі їздили в Росію: в Україні зафіксували найнебезпечніший штам коронавірусу "Дельта"

Як стверджують в РНБО, індійський штам коронавірусу зафіксували в 66-річної жінки та 16-річного підлітка.

В Україні зафіксували один із найнебезпечніших із відомих нині штамів коронавірусу "Дельта". Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, хворих двоє і вони нещодавно повернулися з Росії. Це 66-річна жінка і 16-річний підліток. Про це пише ТСН.

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Один із найнебезпечніших із відомих нині штамів коронавірусу "Дельта", який зʼявився в Індії, зафіксували в Україні. Цю інформацію підтвердив секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов.

"Уже є два випадки — це жінка 66 років і підліток — 16 років. Вони нещодавно повернулися з Росії, вже в Україні захворіли і їм провели тестування. Вони госпіталізовані в Олександрівську лікарню, їхній стан стабільний" — повідомив Данілов.

Також він зазначив, що в Україні є чотири лабораторії, які можуть фіксувати новий штам: дві приватні та дві державні, проте немає тестів. "За допомогою ми звернулися до ВООЗ", — зазначив Данілов.

Щоб не допустити поширення індійського штаму коронавірусу сьогодні зібрався Апарат РНБО. На засідання прийшов міністр охорони здоровʼя, заступник міністра внутрішніх справ, представники профільного комітету ВР, вірусологи, провідні медики й учені. Вони вирішать, чи вводити обовʼязкове ПЛР-тестування для людей, які приїжджають з Російської Федерації, Білорусі, Великобританії та Індії, де й отримала розповсюдження.

Не заперечують, що може бути повністю припинене будь-яке сполучення з деякими країнами, — зазначили на засіданні.

За оцінками медиків, "Дельта" в 1,6 рази заразніший, ніж "Альфа", який вперше зафіксували у Великобританії. "Дельта" вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора рази частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна тільки завдяки вакцинації.

Чому "Дельта"

31 травня Всесвітня організація охорони здоровʼя вирішила маркувати штами COVID-19 буквами грецького алфавіту, щоб не дискримінувати країни, де ці різновиди зафіксували вперше. Виявлений у Великобританії штам назвали "Альфа", виявлений в ПАР — "Бета", у Бразилії — "Гамма", два різновиди "індійського" штаму — "Дельта" й "Капа". За даними ЗМІ, станом на 14 червня варіант коронавірусу "Дельта" зафіксували в 74 країнах. Спалахи варіанту "Дельта" були підтверджені в Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону, в Китаї та США.

Коронавірус у Росії

В РФ триває значне зростання захворюваності. Так, у Бурятії з 27 червня по 11 липня вводиться локдаун. На два тижні буде заборонена діяльність всіх підприємств, за винятком життєзабезпечувальних служб, продуктових магазинів, торгових організацій, які реалізують товари першої необхідності, аптек, ЖКГ, громадського транспорту, ЗМІ. Мета обмежень, що вводяться — переламати епідситуацію, яка погіршується пʼятий тиждень поспіль, пояснили в оперштабі.

"Якщо ми не будемо вживати заходів, ми продовжимо втрачати людей, система охорони здоровʼя, медики просто не витримають. Так, ми створюємо ліжка, докуповуємо обладнання, але, на жаль, ресурс людський не нескінченний. Це не період обмежень, це період громадянської відповідальності", — заявив глава Бурятії Олексій Циден.

А в Москві для нещеплених від коронавірусу закривають ресторани та кафе. Також обмежені масові зібрання — тепер на них можуть бути присутніми максимум 500 осіб.

У 89,3% жителів Москви, які заразилися коронавірусом, зафіксували саме індійський штам "Дельта". Про це раніше заявляв мер столиці РФ Сергій Собянін.

Також ми писали, що епідеміологи в Україні стверджують, що через нову мутацію жителів Москви можлива "літня хвиля" захворювань.