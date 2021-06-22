Немає щеплення — немає застілля: в Москві закривають кафе і ресторани для нещеплених від коронавірусу
Нові правила почнуть діяти вже з 28 червня. Причиною введення таких жорстких заходів чиновники називають новий спалах зараження на COVID-19.
Відвідувати заклади громадського харчування в Москві з 28 червня зможуть тільки люди, що пройшли вакцинацію, або ті, які перехворіли на COVID-19 протягом останніх пів року або зі свіжим (три дні) негативним ПЛР-тестом. Про це 22 червня заявив мер столиці Сергій Собянін. Про це пише Kommersant.
Крім цього заборонені заходи за участю понад 500 осіб. Нові обмеження вводяться через зростання поширення інфекції, уточнив Собянін.
Підтвердити захист від коронавірусу можна буде спеціальним QR-кодом, його можна буде отримати за допомогою: електронної медичної карти Москви; порталу mos.ru; ресурсу ЕМІАС.ІНФО; Єдиного порталу державних і муніципальних послуг; в реєстратурі міської поліклініки.
Ресторани і кафе повинні розробити систему перевірки наявності QR-кодів. Ніякі паперові довідки або сертифікати в столиці працювати не будуть.
Також з 22 червня, тобто від сьогодні, заборонені концертні, видовищні, розважальні та спортивні заходи з одночасною присутністю більше 500 осіб. До того ж як на відкритому повітрі, так і в приміщеннях. До цього ліміт становив 1000 осіб. При цьому особливо підкреслюється, що фан-зони Євро-2020 і танцполи будуть закриті.
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков запевнив, що в Кремлі підтримують рішення столичної мерії, оскільки вони "продиктовані складною ситуацією".
Нагадаємо, 17 червня Собянін заявив про "стрімке погіршення" ситуації з коронавірусом у Москві. Столиця і Московська область оголосили про обовʼязкову вакцинацію у сфері послуг.
З початку пандемії в Москві виявили 1 300 709 випадків COVID-19.
Власники ресторанів уже заявили, що нововведення "вдарять" по бізнесу. "Якщо влада змусить ввести систему, за якої в ресторан можуть зайти тільки люди з вакцинним сертифікатом. Це буде катастрофою для бізнесу — щеплених дуже мало, ми просто втратимо клієнтів", — заявив Олег Підгірний, гендиректор мережі ресторанів "Шоколадниця".
"З того, що я чув, я можу зробити припущення, що на ці антиковідні ресторани навіть не вистачить гостей, і у них просто впаде відвідуваність", — зазначив Станіслав Лисиченко, засновник мережі ресторанів "Китайські новини".
Щепитися в Москві пропонують Sputnik V, оскільки альтернатив немає. Ще одна російська вакцина "КовіВак", розроблена центром імені Чумакова наразі закінчилася. І запис на щеплення нею припинений. Очікується поставка МОЗ Росії наступної партії вакцини.