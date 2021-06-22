Немає щеплення — немає застілля: в Москві закривають кафе і ресторани для нещеплених від коронавірусу

Нові правила почнуть діяти вже з 28 червня. Причиною введення таких жорстких заходів чиновники називають новий спалах зараження на COVID-19.

Відвідувати заклади громадського харчування в Москві з 28 червня зможуть тільки люди, що пройшли вакцинацію, або ті, які перехворіли на COVID-19 протягом останніх пів року або зі свіжим (три дні) негативним ПЛР-тестом. Про це 22 червня заявив мер столиці Сергій Собянін. Про це пише Kommersant.

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Крім цього заборонені заходи за участю понад 500 осіб. Нові обмеження вводяться через зростання поширення інфекції, уточнив Собянін.

Підтвердити захист від коронавірусу можна буде спеціальним QR-кодом, його можна буде отримати за допомогою: електронної медичної карти Москви; порталу mos.ru; ресурсу ЕМІАС.ІНФО; Єдиного порталу державних і муніципальних послуг; в реєстратурі міської поліклініки.

Ресторани і кафе повинні розробити систему перевірки наявності QR-кодів. Ніякі паперові довідки або сертифікати в столиці працювати не будуть.

Також з 22 червня, тобто від сьогодні, заборонені концертні, видовищні, розважальні та спортивні заходи з одночасною присутністю більше 500 осіб. До того ж як на відкритому повітрі, так і в приміщеннях. До цього ліміт становив 1000 осіб. При цьому особливо підкреслюється, що фан-зони Євро-2020 і танцполи будуть закриті.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков запевнив, що в Кремлі підтримують рішення столичної мерії, оскільки вони "продиктовані складною ситуацією".

Нагадаємо, 17 червня Собянін заявив про "стрімке погіршення" ситуації з коронавірусом у Москві. Столиця і Московська область оголосили про обовʼязкову вакцинацію у сфері послуг.

З початку пандемії в Москві виявили 1 300 709 випадків COVID-19.

Власники ресторанів уже заявили, що нововведення "вдарять" по бізнесу. "Якщо влада змусить ввести систему, за якої в ресторан можуть зайти тільки люди з вакцинним сертифікатом. Це буде катастрофою для бізнесу — щеплених дуже мало, ми просто втратимо клієнтів", — заявив Олег Підгірний, гендиректор мережі ресторанів "Шоколадниця".

"З того, що я чув, я можу зробити припущення, що на ці антиковідні ресторани навіть не вистачить гостей, і у них просто впаде відвідуваність", — зазначив Станіслав Лисиченко, засновник мережі ресторанів "Китайські новини".

[ + – ] Російська вакцина "КовіВак"

Щепитися в Москві пропонують Sputnik V, оскільки альтернатив немає. Ще одна російська вакцина "КовіВак", розроблена центром імені Чумакова наразі закінчилася. І запис на щеплення нею припинений. Очікується поставка МОЗ Росії наступної партії вакцини.