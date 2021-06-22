Нет прививки – нет застолья: в Москве закрывают кафе и рестораны для непривитых от коронавируса

Новые правила начнут действовать уже с 28 июня. Причиной введения столь жестких мер чиновники называют новую вспышку заражения на COVID-19

Посещать заведения общественного питания в Москве с 28 июня смогут только люди, прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последнего полугода или со свежим (три дня) отрицательным ПЦР-тестом. Об этом 22 июня заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом пишет Kommersant.

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Кроме этого запрещены мероприятия с участием более 500 человек. Новые ограничения вводятся из-за роста распространения инфекции, уточнил Собянин.

Подтвердить защиту от коронавируса можно будет специальным QR-кодом, его можно будет получить с помощью: электронной медицинской карты Москвы; портала mos.ru; ресурса ЕМИАС.ИНФО; Единого портала государственных и муниципальных услуг; в регистратуре городской поликлиники.

Рестораны и кафе должны разработать систему проверки наличия QR-кодов. Никакие бумажные справки или сертификаты в столице работать не будут.

Также с 22 июня, то есть с сегодняшнего дня, запрещены концертные, зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с одновременным присутствием более 500 человек. Причем как на открытом воздухе, так и в помещениях. До этого лимит составлял 1000 человек. При этом особо подчеркивается, что фан-зоны Евро-2020 и танцполы будут закрыты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что в Кремле поддерживают решения столичной мэрии, так как они "продиктованы сложной ситуацией".

Напомним, 17 июня Собянин заявил о "стремительном ухудшении" ситуации с коронавирусом в Москве. Столица и Московская область объявили об обязательной вакцинации в сфере услуг.

С начала пандемии в Москве выявили 1 300 709 случаев COVID-19.

Владельцы ресторанов уже заявили, что нововведения "ударят" по бизнесу. "Если власти заставят ввести систему, по которой в ресторан могут зайти только люди с вакцинным сертификатом. Это будет катастрофой для бизнеса — привитых очень мало, мы просто потеряем клиентов", — заявил Олег Подгорный, гендиректор сети ресторанов "Шоколадница".

"Из того, что я слышал, я могу сделать предположение, что на эти антиковидные рестораны даже не хватит гостей, и у них просто упадет посещаемость", — отметил Станислав Лисиченко, основатель сети ресторанов "Китайские новости".

[ + – ] Российская вакцина "КовиВак"

Прививаться в Москве предлагают Sputnik V, так как альтернатив нет. Еще одна российская вакцина "КовиВак", разработанная центром имени Чумакова на данный момент закончилась. И запись на прививку ею приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины.