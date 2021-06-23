"Рано розслаблятися": індійський штам коронавірусу може викликати нову хвилю COVID-19 в Україні

Ситуація в країні може погіршитися через мутації COVID-19. Це може призвести до нової, "літньої" хвилі заражень.

Влітку 2021 року в Україні можлива нова хвиля епідемії COVID-19, яка буде викликана індійським штамом коронавірусу.

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Про це попередила лікарка-інфекціоністка, завкафедрою інфекційних хвороб НМУ імені Богомольця Ольга Голубовська, передає КП.

Співрозмовник поцікавився, чи є у неї прогнози щодо пандемії COVID-19, адже всі чекають осінній сплах захворюваності.

Голубовська висловила побоювання, що буде ще літня хвиля COVID-19, яку спровокує індійський штам коронавірусу.

"Боюся, що ще літня хвиля буде. І, швидше за все, повʼязана з індійським варіантом коронавірусу. На превеликий жаль, нам ще рано розслаблятися", — підкреслила фахівчиня.

Коментуючи перехід всіх областей України в "зелену" зону карантину, лікарка-інфекціоністка заявила, що весь час перебувати в якихось зонах нестерпно. Але зараз складно прогнозувати епідеміологічну ситуацію в країні, оскільки все залежить від мутацій всередині країни і від завезення нових варіантів коронавірусу.

Ольга Голубовська також згадала, як змінилася COVID-ситуація в Італії після матчу Ліги Чемпіонів УЄФА.

"Тому прогнозувати складно, ситуація залежить від багатьох чинників — від мутацій усередині країни, від завезення нових варіантів коронавірусу. Ось я зараз побоююся повернення уболівальників із футболу. Памʼятаю, який спалах був після Ліги чемпіонів в Італії. Ломбардія просто лягла… А зараз ми бачимо, що захворюваність вже росте в Москві, в Санкт-Петербурзі, де проходить частина матчів. Будемо спостерігати", — підсумувала лікарка-інфекціоністка в інтервʼю.

Раніше Фокус повідомляв, що дві вакцини на 92-96% захищають від дельта штаму коронавірусу. Фахівці провели дослідження, які показали, що дві дози вакцини від COVID-19 Pfizer дають 96% захисту від індійського штаму коронавірусу, в той час як AstraZeneca захищає на 92%.

Також Фокус розповідав, як захистити себе від індійського штаму коронавірусу. За словами вчених, дельта штам коронавірусу може бути більш смертносним, оскільки він набагато швидше передається між людьми, і тільки отримання двох доз вакцини від COVID-19 може убезпечити людину від мутованого вірусу.