Дві вакцини на 92-96% захищають від дельта штаму коронавірусу, — дослідження

"Життєво важливо отримати обидві дози вакцини, як тільки їх вам запропонують", — підкреслили в Національній службі здоров'я Великобританії.

Вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech і AstraZeneсa в більше ніж 90% випадках запобігають зараженню дельта штамом коронавірусу.

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Про це повідомляє пресцентр Національної служби охорони здоровʼя (NHS) Англії.

Фахівці провели дослідження, які показали, що дві дози вакцини від COVID-19 Pfizer дають 96% захисту від індійського штаму коронавірусу, тоді як AstraZeneca захищає на 92%.

У відділі імунізації NHS результати цих досліджень назвали "надзвичайно важливими" і нагадали, що тільки вакцини можуть стримувати COVID-19.

"Абсолютно життєво важливо отримати обидві дози, як тільки вони будуть вам запропоновані, щоб отримати максимальний захист від усіх існуючих і нових штамів", — підкреслила керівник відділу імунізації Мері Рамзі.

NHS проводив також окремий аналіз, який показав, що програма вакцинації від коронавірусної інфекції до 30 травня вже запобігла 14 тис. смертей і близько 42 тис. госпіталізацій серед літніх людей в Англії.

Ефективність вакцини AstraZeneca проти дельта штаму коронавірусу показало дослідження, яке проводили фахівці Оксфордського університету. Так, препарат підтвердив свою ефективність проти мутованих штамів COVID-19, вперше виявлених в Індії, передає Reuters.

Під час аналізу вчені вивчили здатність моноклональних антитіл в крові тих, хто видужали, і вакцинованих людей нейтралізувати Дельта і Каппа штами коронавірусу. І ефективність вакцини AstraZeneca проти індійського штаму коронавируса склала більше 90%.

Раніше Фокус повідомляв, як уберегти себе від дельта штаму коронавірусу. Дельта штам коронавірусу може бути смертноснішим, оскільки він набагато швидше передається між людьми, і тільки повна імунізація може убезпечити людину від мутованого вірусу.

Також Фокус розповідав, що в РФ спалах дельта штаму коронавірусу. Як попередив мер Москви Сергій Собянін, у майже 90% хворих коронавірусом у столиці РФ виявили агресивний індійський штам коронавірусу. Цей вид вірусу виявився агресивнішим і поширюється вдвічі швидше.