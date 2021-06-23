Две вакцины на 92-96% защищают от дельта штамма коронавируса, – исследование

"Жизненно важно получить обе дозы вакцины, как только их вам предложат", — подчеркнули в Национальной службе здоровья Великобритании.

Вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneсa в более чем 90% случаях предотвращают заражение дельта штаммом коронавируса.

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Об этом сообщает пресс-центр Национальной службы здравоохранения (NHS) Англии.

Специалисты провели исследования, которые показали, что две дозы вакцины от COVID-19 Pfizer дают 96% защиты от индийского штамма коронавируса, в то время как AstraZeneca защищает на 92%.

В отделе иммунизации NHS результаты этих исследований назвали "чрезвычайно важными" и напомнили, что только вакцины могут сдерживать COVID-19.

"Абсолютно жизненно важно получить обе дозы, как только они будут вам предложены, чтобы получить максимальную защиту от всех существующих и новых штаммов", — подчеркнула руководитель отдела иммунизации Мэри Рамзи.

NHS проводил также отдельный анализ, который показал, что программа вакцинации от коронавирусной инфекции до 30 мая уже предотвратила 14 тыс. смертей и около 42 тыс. госпитализаций среди пожилых людей в Англии.

Эффективность вакцины AstraZeneca против дельта штамма коронавируса показало исследование, которое проводили специалисты Оксфордского университета. Так, препарат подтвердила свою эффективность против мутировавших штаммов COVID-19, впервые обнаруженных в Индии, передает Reuters.

Во время анализа ученые изучили способность моноклональных антител в крови выздоровевших и вакцинированных людей нейтрализовать Дельта и Каппа штаммы коронавируса. И эффективность вакцины AstraZeneca против индийского штамма коронавируса составила более 90%.

Ранее Фокус сообщал, как уберечь себя от дельта штамма коронавируса. Дельта штамм коронавируса может быть более смертносным, поскольку он намного быстрее передается между людьми, и только полная иммунизация может обезопасить человека от мутировавшего вируса.

Также Фокус рассказывал, что в РФ вспышка дельта штамма коронавируса. Как предупредил мэр Москвы Сергей Собянин, у почти 90% заболевших коронавирусом в столице РФ выявили агрессивный индийский штамм коронавируса. Этот вид вируса оказался более агрессивным и распространяется вдвое быстрее.