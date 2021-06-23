"Рано расслабляться": индийский штамм коронавируса может вызвать новую волну заражений в Украине

Ситуация в стране может ухудшиться из-за мутаций COVID-19. Это может привести к новой, "летней" волне заражений.

Летом 2021 года в Украине возможна новая волна эпидемии COVID-19, которая будет вызвана индийским штаммом коронавируса.

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Об этом предупредила врач-инфекционист, завкафедрой инфекционных болезней НМУ имени Богомольца Ольга Голубовская, передает КП.

Собеседник поинтересовался, есть ли у нее прогнозы относительно пандемии COVID-19, ведь все ожидают осенний всплеск заболеваемости.

Голубовская выразила опасения, что будет еще летняя волна COVID-19, которую спровоцирует индийский штамм коронавируса.

"Боюсь, что еще летняя волна будет. И, скорее всего, связанная с индийским вариантом коронавируса. К большому сожалению, нам еще рано расслабляться", — подчеркнула специалист.

Комментируя переход всех областей Украины в "зеленую" зону карантина, врач-инфекционист заявила, что все время находиться в каких-то зонах невыносимо. Но сейчас сложно прогнозировать эпидемиологическую ситуацию в стране, поскольку все зависит от мутаций внутри страны и от завоза новых вариантов коронавируса.

Ольга Голубовская также вспомнила, как изменилась COVID-ситуация в Италии после матча Лиги Чемпионов УЕФА.

"Поэтому прогнозировать сложно, ситуация зависит от многих факторов — от мутаций внутри страны, от завоза новых вариантов коронавируса. Вот я сейчас опасаюсь возвращения болельщиков с футбола. Помню, какая вспышка была после Лиги чемпионов в Италии. Ломбардия просто легла… А сейчас мы видим, что заболеваемость уже растет в Москве, в Санкт-Петербурге, где проходит часть матчей. Будем наблюдать", — подытожила врач-инфекционист в интервью.

Ранее Фокус сообщал, что две вакцины на 92-96% защищают от дельта штамма коронавируса. Специалисты провели исследования, которые показали, что две дозы вакцины от COVID-19 Pfizer дают 96% защиты от индийского штамма коронавируса, в то время как AstraZeneca защищает на 92%.

Также Фокус рассказывал, как защитить себя от индийского штамма коронавируса. По словам ученых, дельта штамм коронавируса может быть более смертносным, поскольку он намного быстрее передается между людьми, и только получение двух доз вакцины от COVID-19 может обезопасить человека от мутировавшего вируса.