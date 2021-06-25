"У три рази заразніший": Голубовська розповіла, чим небезпечний індійський штам коронавірусу

Індійський штам "Дельта" викликає діарею і нежить, швидше поширюється і провокує різке зростання госпіталізацій.

Завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця Ольга Голубовська закликала українців захищатися від індійського штаму "Дельта", який вважає в три рази заразнішим за інших. Вона розповіла про новий різновид коронавірусу в інтерв'ю агентству "УНН".

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За словами Ольги Голубовської, індійський штам складніше піддається лікуванню, часто "вислизає" від імунітету навіть після вакцинації або перенесеної хвороби так само, як і інші мутації коронавірусу. У той же час, Delta виділяється симптомами — він викликає діарею і нежить.

"У три рази цей штам заразніший ніж звичайні штами. Це говорить про те, що може бути швидка потреба у великих кількостях госпіталізацій. Вірусне навантаження більш бурхливо наростає в перші кілька днів: дуже висока температура тіла", — заявила лікар-вірусолог.

Зазначимо, головний наукова співробітниця ВООЗ Сумья Свамінатан під час трансляції у Twitter заявила, що Дельта-штам у два рази заразніший за інших. За прогнозом фахівця, незабаром він може стати домінувальним типом коронавірусу у всьому світі.

Як підкреслила Голубовська, українцям не потрібно скасовувати відпустки та інші плани, проте необхідно зміцнити імунітет. Вона порекомендувала всім строго дотримуватися карантинних обмежень і робити щеплення проти коронавірусу, хоча після лікування і появи антитіл вакцинацію краще перенести на 3-6 місяців.

"Рятуйтеся і готуйтеся до обмежень. Так, поки ось так, але по-іншому не можна", — зазначила Голубовська.

Вона стверджує, що хворі індійським штамом коронавірусу лікувалися в одній з приватних клінік Києва. Їх зразки відвезли в Інститут молекулярної біології і генетики, де і визначили тип вірусу.

Нагадаємо, перші випадки зараження Дельта-штамом в Україні зафіксували 23 червня. Як розповів секретар РНБО Олексій Данілов, 66-річна жінка і підліток, у яких виявили мутований коронавірус, нещодавно повернулися з Росії. За його словами, в Україні є чотири лабораторії, які можуть визначати індійський штам, але немає тест-систем для цього.

ВООЗ закликала людей швидше вакцинуватися, щоб захиститися від індійського штаму COVID-19. За словами технічного керівника з пандемії Марії Ван Керкхове, тільки повний курс вакцинації може вберегти від зараження найнебезпечнішим з різновидів коронавірусу.

З 25 червня Україна змінила правила перетину кордону через штам "Дельта". МОЗ зажадало, щоб туристи, які побували в Росії, Великобританії, Північній Ірландії чи Португалії, здавали експрес-тести на антиген прямо на пунктах контролю.