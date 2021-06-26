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Статистика коронавірусу на 26 червня: 35 летальних випадків, лідирує Київ

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коронавірус, статистика, 26 червня,
Фото: скриншот | Лікування хворих коронавірусом

Вже більше тижня лікарі фіксують менше тисячі хворих COVID-19 за добу, найбільше хворих у Києві.

756 нових випадків коронавірусу зафіксовано в Україні станом на 26 червня 2021 року. Зокрема, захворіли 29 дітей і 12 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 526 осіб;
  • летальних випадків — 35;
  • видужало — 1835 осіб;
  • зроблено тестувань за добу — 45863 (зокрема методом ПЛР — 21715, методом ІФА — 8808)
  • досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 15340.

За весь час пандемії в Україні: ️

  • захворіло — 2233546 чоловік;
  • видужало — 2161972 особи;
  • летальних випадків — 52269;
  • проведено ПЛР-тестів — 10780868.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.

коронавірус, Україна, 26 червня,
Статистика на 26 червня

Кількість захворювань в регіонах на добу:

  • м. Київ — 205 випадків;
  • Вінницька область — 15 випадків;
  • Волинська область — 17 випадків;
  • Дніпропетровська область — 24 випадки;
  • Донецька область — 23 випадки;
  • Житомирська область — 19 випадків;
  • Закарпатська область — 2 випадки;
  • Запорізька область — 32 випадки;
  • Івано-Франківська область — 8 випадків;
  • Київська область — 54 випадки;
  • Кіровоградська область — 7 випадків;
  • Луганська область — 6 випадків;
  • Львівська область — 33 випадки;
  • Миколаївська область — 26 випадків;
  • Одеська область — 32 випадки;
  • Полтавська область — 31 випадок;
  • Рівненська область — 26 випадків;
  • Сумська область — 40 випадків;
  • Тернопільська область — 12 випадків;
  • Харківська область — 44 випадки;
  • Херсонська область — 25 випадків;
  • Хмельницька область — 22 випадки;
  • Черкаська область — 29 випадків;
  • Чернівецька область — 16 випадків;
  • Чернігівська область — 8 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на 24 червня в Україні підтвердили 937 нових випадків захворювання коронавірусом.

Також ми повідомляли, що Кабмін України затвердив рекомендації РНБО з протидії індійському штаму коронавірусної інфекції (дельта-штам).

Раніше завкафедрою інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця Ольга Голубовська закликала українців захищатися від індійського штаму, який вона вважає в три рази небезпечніше інших.