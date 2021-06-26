Статистика коронавірусу на 26 червня: 35 летальних випадків, лідирує Київ
Вже більше тижня лікарі фіксують менше тисячі хворих COVID-19 за добу, найбільше хворих у Києві.
756 нових випадків коронавірусу зафіксовано в Україні станом на 26 червня 2021 року. Зокрема, захворіли 29 дітей і 12 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано — 526 осіб;
- летальних випадків — 35;
- видужало — 1835 осіб;
- зроблено тестувань за добу — 45863 (зокрема методом ПЛР — 21715, методом ІФА — 8808)
- досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 15340.
За весь час пандемії в Україні: ️
- захворіло — 2233546 чоловік;
- видужало — 2161972 особи;
- летальних випадків — 52269;
- проведено ПЛР-тестів — 10780868.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- м. Київ — 205 випадків;
- Вінницька область — 15 випадків;
- Волинська область — 17 випадків;
- Дніпропетровська область — 24 випадки;
- Донецька область — 23 випадки;
- Житомирська область — 19 випадків;
- Закарпатська область — 2 випадки;
- Запорізька область — 32 випадки;
- Івано-Франківська область — 8 випадків;
- Київська область — 54 випадки;
- Кіровоградська область — 7 випадків;
- Луганська область — 6 випадків;
- Львівська область — 33 випадки;
- Миколаївська область — 26 випадків;
- Одеська область — 32 випадки;
- Полтавська область — 31 випадок;
- Рівненська область — 26 випадків;
- Сумська область — 40 випадків;
- Тернопільська область — 12 випадків;
- Харківська область — 44 випадки;
- Херсонська область — 25 випадків;
- Хмельницька область — 22 випадки;
- Черкаська область — 29 випадків;
- Чернівецька область — 16 випадків;
- Чернігівська область — 8 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, станом на 24 червня в Україні підтвердили 937 нових випадків захворювання коронавірусом.
Також ми повідомляли, що Кабмін України затвердив рекомендації РНБО з протидії індійському штаму коронавірусної інфекції (дельта-штам).
Раніше завкафедрою інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця Ольга Голубовська закликала українців захищатися від індійського штаму, який вона вважає в три рази небезпечніше інших.