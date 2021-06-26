Статистика коронавірусу на 26 червня: 35 летальних випадків, лідирує Київ

Вже більше тижня лікарі фіксують менше тисячі хворих COVID-19 за добу, найбільше хворих у Києві.

756 нових випадків коронавірусу зафіксовано в Україні станом на 26 червня 2021 року. Зокрема, захворіли 29 дітей і 12 медпрацівників.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано — 526 осіб;

летальних випадків — 35;

видужало — 1835 осіб;

зроблено тестувань за добу — 45863 (зокрема методом ПЛР — 21715, методом ІФА — 8808)

досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 15340.

За весь час пандемії в Україні: ️

захворіло — 2233546 чоловік;

видужало — 2161972 особи;

летальних випадків — 52269;

проведено ПЛР-тестів — 10780868.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.

[ + – ] Статистика на 26 червня

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м. Київ — 205 випадків;

Вінницька область — 15 випадків;

Волинська область — 17 випадків;

Дніпропетровська область — 24 випадки;

Донецька область — 23 випадки;

Житомирська область — 19 випадків;

Закарпатська область — 2 випадки;

Запорізька область — 32 випадки;

Івано-Франківська область — 8 випадків;

Київська область — 54 випадки;

Кіровоградська область — 7 випадків;

Луганська область — 6 випадків;

Львівська область — 33 випадки;

Миколаївська область — 26 випадків;

Одеська область — 32 випадки;

Полтавська область — 31 випадок;

Рівненська область — 26 випадків;

Сумська область — 40 випадків;

Тернопільська область — 12 випадків;

Харківська область — 44 випадки;

Херсонська область — 25 випадків;

Хмельницька область — 22 випадки;

Черкаська область — 29 випадків;

Чернівецька область — 16 випадків;

Чернігівська область — 8 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на 24 червня в Україні підтвердили 937 нових випадків захворювання коронавірусом.

Також ми повідомляли, що Кабмін України затвердив рекомендації РНБО з протидії індійському штаму коронавірусної інфекції (дельта-штам).

Раніше завкафедрою інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця Ольга Голубовська закликала українців захищатися від індійського штаму, який вона вважає в три рази небезпечніше інших.