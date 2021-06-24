Статистика коронавируса на 24 июня: 58 летальных случаев, Херсонская область лидирует
Вот уже неделю медики фиксируют менее 1 тысячи заболевших COVID-19 за сутки, почти четверть всех больных выявили в Киеве.
За последние сутки в Украине подтвердили 937 новых случаев заболевания коронавирусом. Пресс-служба Министерства здравоохранения опубликовала на официальном сайте статистику состоянием на 24 июня.
За 23 июня по всей территории Украины:
- госпитализировали — 559 человек;
- летальных случаев — 58 (больше всего в Херсонской области — умерли 9 человек);
- выздоровели — 2471 человек;
- вакцинировали — 79 921 человек.
Среди заболевших оказались 24 медработника и 33 ребенка. За сутки на заражение COVID-19 протестировали 54 343 человек, при этом методом ПЦР проверили 22 496 человек, методом ИФА — 11 418 человек, экспресс-тестами — 20 429 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели — 2 231 914 человек;
- выздоровели — 2 157 732 лица;
- летальных случаев — 52 181;
- провели ПЦР-тестов — 10 739 672;
- вакцинировали — 1 794 001 человек.
За сутки, 23 июня, больше всего новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Киеве (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях. Минздрав не приводит данные о ситуации в ОРДЛО, Крыму и Севастополе.
Количество заболеваний по регионам Украины за сутки:
- Киев — 223 случая;
- Винницкая область — 16 случаев;
- Волынская область — 24 случая;
- Днепропетровская область — 59 случаев;
- Донецкая область — 51 случай;
- Житомирская область — 17 случаев;
- Закарпатская область — 8 случаев;
- Запорожская область — 42 случая;
- Ивано-Франковская область — 14 случаев;
- Киевская область — 51 случай;
- Кировоградская область — 15 случаев;
- Луганская область — 18 случаев;
- Львовская область — 48 случаев;
- Николаевская область — 35 случаев;
- Одесская область — 30 случаев;
- Полтавская область — 18 случаев;
- Ровенская область — 26 случаев;
- Сумская область — 24 случая;
- Тернопольская область — 6 случаев;
- Харьковская область — 57 случаев;
- Херсонская область — 30 случаев;
- Хмельницкая область — 49 случаев;
- Черкасская область — 33 случая;
- Черновицкая область — 11 случаев;
- Черниговская область — 32 случая.
Ранее стало известно, что в Украине зарегистрировали самый опасный штамм коронавируса "Дельта". Эту разновидность выявили у 66-летней женщины и 16-летнего ребенка, которые накануне приехали из России.