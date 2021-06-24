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Статистика коронавируса на 24 июня: 58 летальных случаев, Херсонская область лидирует

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Врач, коронавирус, COVID-19, больница
Фото: 24 канал | Врачи спасают пациента с COVID-19 в украинской больнице

Вот уже неделю медики фиксируют менее 1 тысячи заболевших COVID-19 за сутки, почти четверть всех больных выявили в Киеве.

За последние сутки в Украине подтвердили 937 новых случаев заболевания коронавирусом. Пресс-служба Министерства здравоохранения опубликовала на официальном сайте статистику состоянием на 24 июня.  

За 23 июня по всей территории Украины:

  • госпитализировали — 559 человек;
  • летальных случаев — 58 (больше всего в Херсонской области — умерли 9 человек);
  • выздоровели — 2471 человек;
  • вакцинировали — 79 921 человек.

Среди заболевших оказались 24 медработника и 33 ребенка. За сутки на заражение COVID-19 протестировали 54 343 человек, при этом методом ПЦР проверили 22 496 человек, методом ИФА — 11 418 человек, экспресс-тестами — 20 429 человек.

Статистика коронавируса на 24 июня
Статистика коронавируса от Минздрава на 24 июня
Фото: Минздрав

За все время пандемии в Украине:

  • заболели — 2 231 914 человек;
  • выздоровели — 2 157 732 лица;
  • летальных случаев — 52 181;
  • провели ПЦР-тестов — 10 739 672;
  • вакцинировали — 1 794 001 человек.

За сутки, 23 июня, больше всего новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Киеве (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях. Минздрав не приводит данные о ситуации в ОРДЛО, Крыму и Севастополе. 

Количество заболеваний по регионам Украины за сутки:

  • Киев — 223 случая;
  • Винницкая область — 16 случаев;
  • Волынская область — 24 случая;
  • Днепропетровская область — 59 случаев;
  • Донецкая область — 51 случай;
  • Житомирская область — 17 случаев;
  • Закарпатская область — 8 случаев;
  • Запорожская область — 42 случая;
  • Ивано-Франковская область — 14 случаев;
  • Киевская область — 51 случай;
  • Кировоградская область — 15 случаев;
  • Луганская область — 18 случаев;
  • Львовская область — 48 случаев;
  • Николаевская область — 35 случаев;
  • Одесская область — 30 случаев;
  • Полтавская область — 18 случаев;
  • Ровенская область — 26 случаев;
  • Сумская область — 24 случая;
  • Тернопольская область — 6 случаев;
  • Харьковская область — 57 случаев;
  • Херсонская область — 30 случаев;
  • Хмельницкая область — 49 случаев;
  • Черкасская область — 33 случая;
  • Черновицкая область — 11 случаев;
  • Черниговская область — 32 случая.

Ранее стало известно, что в Украине зарегистрировали самый опасный штамм коронавируса "Дельта". Эту разновидность выявили у 66-летней женщины и 16-летнего ребенка, которые накануне приехали из России. 