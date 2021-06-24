Статистика коронавируса на 24 июня: 58 летальных случаев, Херсонская область лидирует

Вот уже неделю медики фиксируют менее 1 тысячи заболевших COVID-19 за сутки, почти четверть всех больных выявили в Киеве.

За последние сутки в Украине подтвердили 937 новых случаев заболевания коронавирусом. Пресс-служба Министерства здравоохранения опубликовала на официальном сайте статистику состоянием на 24 июня.

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За 23 июня по всей территории Украины:

госпитализировали — 559 человек;

летальных случаев — 58 (больше всего в Херсонской области — умерли 9 человек);

выздоровели — 2471 человек;

вакцинировали — 79 921 человек.

Среди заболевших оказались 24 медработника и 33 ребенка. За сутки на заражение COVID-19 протестировали 54 343 человек, при этом методом ПЦР проверили 22 496 человек, методом ИФА — 11 418 человек, экспресс-тестами — 20 429 человек.

[ + – ] Статистика коронавируса от Минздрава на 24 июня Фото: Минздрав

За все время пандемии в Украине:

заболели — 2 231 914 человек;

выздоровели — 2 157 732 лица;

летальных случаев — 52 181;

провели ПЦР-тестов — 10 739 672;

вакцинировали — 1 794 001 человек.

За сутки, 23 июня, больше всего новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Киеве (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях. Минздрав не приводит данные о ситуации в ОРДЛО, Крыму и Севастополе.

Количество заболеваний по регионам Украины за сутки:

Киев — 223 случая;

Винницкая область — 16 случаев;

Волынская область — 24 случая;

Днепропетровская область — 59 случаев;

Донецкая область — 51 случай;

Житомирская область — 17 случаев;

Закарпатская область — 8 случаев;

Запорожская область — 42 случая;

Ивано-Франковская область — 14 случаев;

Киевская область — 51 случай;

Кировоградская область — 15 случаев;

Луганская область — 18 случаев;

Львовская область — 48 случаев;

Николаевская область — 35 случаев;

Одесская область — 30 случаев;

Полтавская область — 18 случаев;

Ровенская область — 26 случаев;

Сумская область — 24 случая;

Тернопольская область — 6 случаев;

Харьковская область — 57 случаев;

Херсонская область — 30 случаев;

Хмельницкая область — 49 случаев;

Черкасская область — 33 случая;

Черновицкая область — 11 случаев;

Черниговская область — 32 случая.

Ранее стало известно, что в Украине зарегистрировали самый опасный штамм коронавируса "Дельта". Эту разновидность выявили у 66-летней женщины и 16-летнего ребенка, которые накануне приехали из России.