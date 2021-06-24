Статистика коронавірусу на 24 червня: 58 летальних випадків, Херсонська область лідирує

Ось уже тиждень медики фіксують менше 1 тисячі хворих COVID-19 за добу, майже чверть усіх хворих виявили в Києві.

За останню добу в Україні підтвердили 937 нових випадків захворювання коронавірусом. Пресслужба Міністерства охорони здоровʼя опублікувала на офіційному сайті статистику станом на 24 червня.

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За 23 червня по всій території України:

госпіталізували — 559 осіб;

летальних випадків — 58 (найбільше в Херсонській області — померли 9 осіб);

одужали — 2471 осіб;

вакцинували — 79 921 особу.

Серед захворілих 24 медпрацівники і 33 дитини. За добу на зараження COVID-19 протестували 54 343 особи, при цьому методом ПЛР перевірили 22 496 осіб, методом ІФА — 11 418 осіб, експрес-тестами — 20 429 осіб.

[ + – ] Статистика коронавірусу від МОЗ на 24 червня Фото: Минздрав

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 2 231 914 осіб;

одужали — 2 157 732 особи;

летальних випадків — 52 181;

провели ПЛР-тестів — 10 739 672;

вакцинували — 1 794 001 особу.

За добу, 23 червня, найбільше нових випадків зараження коронавірусом підтвердили в Києві (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях. МОЗ не наводить дані про ситуацію в ОРДЛО, Криму і Севастополі.

Кількість захворювань по регіонах України за добу:

Київ — 223 випадки;

Вінницька область — 16 випадків;

Волинська область — 24 випадки;

Дніпропетровська область — 59 випадків;

Донецька область — 51 випадок;

Житомирська область — 17 випадків;

Закарпатська область — 8 випадків;

Запорізька область — 42 випадки;

Івано-Франківська область — 14 випадків;

Київська область — 51 випадок;

Кіровоградська область — 15 випадків;

Луганська область — 18 випадків;

Львівська область — 48 випадків;

Миколаївська область — 35 випадків;

Одеська область — 30 випадків;

Полтавська область — 18 випадків;

Рівненська область — 26 випадків;

Сумська область — 24 випадки;

Тернопільська область — 6 випадків;

Харківська область — 57 випадків;

Херсонська область — 30 випадків;

Хмельницька область — 49 випадків;

Черкаська область — 33 випадки;

Чернівецька область — 11 випадків;

Чернігівська область — 32 випадки.

Раніше стало відомо, що в Україні зареєстрували найнебезпечніший штам коронавірусу "Дельта". Цей різновид виявили в 66-річної жінки та 16-річної дитини, які напередодні приїхали з Росії.