Статистика коронавірусу на 24 червня: 58 летальних випадків, Херсонська область лідирує
Ось уже тиждень медики фіксують менше 1 тисячі хворих COVID-19 за добу, майже чверть усіх хворих виявили в Києві.
За останню добу в Україні підтвердили 937 нових випадків захворювання коронавірусом. Пресслужба Міністерства охорони здоровʼя опублікувала на офіційному сайті статистику станом на 24 червня.
За 23 червня по всій території України:
- госпіталізували — 559 осіб;
- летальних випадків — 58 (найбільше в Херсонській області — померли 9 осіб);
- одужали — 2471 осіб;
- вакцинували — 79 921 особу.
Серед захворілих 24 медпрацівники і 33 дитини. За добу на зараження COVID-19 протестували 54 343 особи, при цьому методом ПЛР перевірили 22 496 осіб, методом ІФА — 11 418 осіб, експрес-тестами — 20 429 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли — 2 231 914 осіб;
- одужали — 2 157 732 особи;
- летальних випадків — 52 181;
- провели ПЛР-тестів — 10 739 672;
- вакцинували — 1 794 001 особу.
За добу, 23 червня, найбільше нових випадків зараження коронавірусом підтвердили в Києві (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях. МОЗ не наводить дані про ситуацію в ОРДЛО, Криму і Севастополі.
Кількість захворювань по регіонах України за добу:
- Київ — 223 випадки;
- Вінницька область — 16 випадків;
- Волинська область — 24 випадки;
- Дніпропетровська область — 59 випадків;
- Донецька область — 51 випадок;
- Житомирська область — 17 випадків;
- Закарпатська область — 8 випадків;
- Запорізька область — 42 випадки;
- Івано-Франківська область — 14 випадків;
- Київська область — 51 випадок;
- Кіровоградська область — 15 випадків;
- Луганська область — 18 випадків;
- Львівська область — 48 випадків;
- Миколаївська область — 35 випадків;
- Одеська область — 30 випадків;
- Полтавська область — 18 випадків;
- Рівненська область — 26 випадків;
- Сумська область — 24 випадки;
- Тернопільська область — 6 випадків;
- Харківська область — 57 випадків;
- Херсонська область — 30 випадків;
- Хмельницька область — 49 випадків;
- Черкаська область — 33 випадки;
- Чернівецька область — 11 випадків;
- Чернігівська область — 32 випадки.
Раніше стало відомо, що в Україні зареєстрували найнебезпечніший штам коронавірусу "Дельта". Цей різновид виявили в 66-річної жінки та 16-річної дитини, які напередодні приїхали з Росії.