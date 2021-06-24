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Статистика коронавірусу на 24 червня: 58 летальних випадків, Херсонська область лідирує

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Лікар, коронавірус, COVID-19, лікарня
Фото: 24 канал | Лікарі рятують пацієнта з COVID-19 в українській лікарні

Ось уже тиждень медики фіксують менше 1 тисячі хворих COVID-19 за добу, майже чверть усіх хворих виявили в Києві.

За останню добу в Україні підтвердили 937 нових випадків захворювання коронавірусом. Пресслужба Міністерства охорони здоровʼя опублікувала на офіційному сайті статистику станом на 24 червня.

За 23 червня по всій території України:

  • госпіталізували — 559 осіб;
  • летальних випадків — 58 (найбільше в Херсонській області — померли 9 осіб);
  • одужали — 2471 осіб;
  • вакцинували — 79 921 особу.

Серед захворілих 24 медпрацівники і 33 дитини. За добу на зараження COVID-19 протестували 54 343 особи, при цьому методом ПЛР перевірили 22 496 осіб, методом ІФА — 11 418 осіб, експрес-тестами — 20 429 осіб.

Статистика коронавируса на 24 червня
Статистика коронавірусу від МОЗ на 24 червня
Фото: Минздрав

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли — 2 231 914 осіб;
  • одужали — 2 157 732 особи;
  • летальних випадків — 52 181;
  • провели ПЛР-тестів — 10 739 672;
  • вакцинували — 1 794 001 особу.

За добу, 23 червня, найбільше нових випадків зараження коронавірусом підтвердили в Києві (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях. МОЗ не наводить дані про ситуацію в ОРДЛО, Криму і Севастополі.

Кількість захворювань по регіонах України за добу:

  • Київ — 223 випадки;
  • Вінницька область — 16 випадків;
  • Волинська область — 24 випадки;
  • Дніпропетровська область — 59 випадків;
  • Донецька область — 51 випадок;
  • Житомирська область — 17 випадків;
  • Закарпатська область — 8 випадків;
  • Запорізька область — 42 випадки;
  • Івано-Франківська область — 14 випадків;
  • Київська область — 51 випадок;
  • Кіровоградська область — 15 випадків;
  • Луганська область — 18 випадків;
  • Львівська область — 48 випадків;
  • Миколаївська область — 35 випадків;
  • Одеська область — 30 випадків;
  • Полтавська область — 18 випадків;
  • Рівненська область — 26 випадків;
  • Сумська область — 24 випадки;
  • Тернопільська область — 6 випадків;
  • Харківська область — 57 випадків;
  • Херсонська область — 30 випадків;
  • Хмельницька область — 49 випадків;
  • Черкаська область — 33 випадки;
  • Чернівецька область — 11 випадків;
  • Чернігівська область — 32 випадки.

Раніше стало відомо, що в Україні зареєстрували найнебезпечніший штам коронавірусу "Дельта". Цей різновид виявили в 66-річної жінки та 16-річної дитини, які напередодні приїхали з Росії.