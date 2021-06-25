Кабмин утвердил меры по противодействию индийскому штамму коронавируса: точный перечень

Документ предусматривает изменения правил въезда в страну как иностранцев, так и граждан Украины. Нормы начнут действовать со 2 июля.

Украинской правительство утвердило рекомендации СНБО по противодействию индийскому штамму коронавирусной инфекции (дельта-штамм).

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Как сообщает в пятницу, 25 июня пресс-служба Минздрава Украины, данные рекомендации предполагают введение целого ряда мероприятий.

"Будем проводить контроль состояния здоровья прибывших из стран, где этот штамм коронавируса уже распространен. Для этого развернут пункты тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в пунктах пропуска через госграницу", – проинформировал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Что изменится на границе

Теперь для въезда в Украину гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства старше 12 лет, прибывающим из Индии, Северной Ирландии, Великобритании, РФ и Португалии необходимо на пунктах пропуска сдать экспресс-тест на антиген.

Уточняется, что это касается и тех людей, которые находились на территории этих стран не менее недели в течение последних двух недель.

При положительном результате или в случае отказа от тестирования въезд в Украину им будет запрещен, такие граждане подлежат обязательной самоизоляции или обсервации.

Полицейские должны будут обеспечить их сопровождение от зоны пограничного контроля в места обсервации или в больницы для госпитализации.

Санитарные зоны будут обустроены вне территории пунктов пропуска через границу.

В Минздраве уточнили, что список стран будет пересматриваться и обновляться в зависимости от эпидемической ситуации.

Ранее завкафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца Ольга Голубовская призвала украинцев защищаться от индийского штамма, который она считает в три раза заразнее остальных.

Отметим, первые случаи заражения индийским штаммом в Украине были зафиксированы в среду, 23 июня. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, 66-летняя женщина и подросток, у которых обнаружили мутировавший коронавирус, вернулись из России и были госпитализированы в Александровскую больницу (Киев).

При этом, в вышеозначенной больнице заявили, что у них на излечении не находятся пациенты с подтвержденным индийским штаммом коронавируса.