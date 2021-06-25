Кабмін затвердив заходи з протидії "дельта-штаму": точний перелік

Документ передбачає зміни в'їзду в країну як іноземців, так і громадян України. Норми почнуть діяти з 2 липня.

Української уряд затвердив рекомендації РНБО з протидії штаму коронавірусної інфекції "Дельта".

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Як повідомляє в пʼятницю, 25 червня пресслужба Міністерства охорони здоровʼя України, ці рекомендації передбачають введення цілої низки заходів.

"Будемо проводити контроль стану здоровʼя прибулих з країн, де цей штам коронавірусу вже поширений. Для цього розгорнуто пункти тестування на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 в пунктах пропуску через держкордон", — поінформував головний санітарний лікар України Ігор Кузин.

Що зміниться на кордоні

Тепер для вʼїзду в Україну громадянам України, іноземцям та особам без громадянства старше 12 років, що прибувають з Індії, Північної Ірландії, Великобританії, РФ і Португалії необхідно на пунктах пропуску здати експрес-тест на антиген.

Уточнюється, що це стосується і тих людей, які перебували на території цих країн не менше тижня протягом останніх двох тижнів.

При позитивному результаті або у разі відмови від тестування вʼїзд в Україну їм буде заборонений, такі громадяни підлягають обовʼязковій самоізоляції чи обсервації.

Поліцейські повинні будуть забезпечити їх супровід від зони прикордонного контролю в місця обсервації або в лікарні для госпіталізації.

Санітарні зони будуть облаштовані поза територією пунктів пропуску через кордон.

У МОЗ уточнили, що список країн буде переглядатися і оновлюватися залежно від епідемічної ситуації.

Раніше завкафедрою інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця Ольга Голубовська закликала українців захищатися від індійського штаму "Дельта", який вона вважає утричі заразніше інших.

Зазначимо, перші випадки зараження "дельта-штамом" в Україні були зафіксовані в середу, 23 червня. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, 66-річна жінка і підліток, у яких виявили мутований коронавірус, повернулися з Росії і були госпіталізовані в Олександрівську лікарню (Київ).

При цьому, у вищезазначеній лікарні заявили, що у них на лікуванні не перебувають пацієнти з підтвердженим штамом "Дельта".