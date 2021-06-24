В Олександрівській лікарні немає хворих "дельта-штамом", — директор

Про перші два випадки зараження індійським штамом коронавірусу напередодні розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

В Олександрівській лікарні (Київ) спростовують інформацію, раніше озвучену Радою національної безпеки й оборони України про те, що в них на лікуванні перебувають пацієнти з підтвердженим штамом "Дельта".

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Про це в четвер, 24 червня заявив на пресконференції в. о. директора лікувального закладу Олег Атаманенко, передає "Суспільне".

"У нас наразі знаходиться майже сто пацієнтів із коронавірусом, 20 із них — у реанімації. Серед них немає пацієнтів зі штамом "Дельта" — стверджує він.

За словами Атаманенка, в Олександрівській лікарні не лікуються 66-річна жінка і 16-річний хлопець, які нібито приїхали з Росії з підтвердженим індійським штамом коронавірусу.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в Україні зафіксували один із найнебезпечніших із відомих нині штамів коронавірусу "Дельта".

За його словами, хворі були госпіталізовані "в Олександрівську лікарню, їхній стан стабільний".

Нагадаємо, у 89,3% жителів Москви, які заразилися коронавірусом, зафіксували саме індійський штам "Дельта".

Також повідомлялося, що через нову мутацію коронавірусу в Україні можлива "літня хвиля" захворювань.

Індійський регіон Західна Бенгалія став осередком поширення раніше невідомого різновиду патогена — спочатку з двома мутаціями, а незабаром і з трьома. Фокус розбирався, як суперштам з Індії може запустити пандемію по другому колу.