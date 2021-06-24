В Александровской больнице нет больных "дельта-штаммом", – директор

О первых двух случаях заражения индийским штаммом коронавируса накануне рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

В Александровской больнице (Киев) опровергают информацию, ранее озвученную Советом национальной безопасности и обороны Украины о том, что у них на излечении находятся пациенты с подтвержденным штаммом "Дельта".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом в четверг, 24 июня заявил на пресс-конференции и.о. директора лечебного учреждения Олег Атаманенко, передает "Суспільне".

"У нас на данный момент находится около ста пациентов с коронавирусом, 20 из них – в реанимации. Среди них нет пациентов со штаммом "Дельта" – утверждает он.

По словам Атаманенко, в Александровской больнице не лечатся 66-летняя женщина и 16-летний парень, якобы приехавшие из России с подтвержденным индийским штаммом коронавируса.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в Украине зафиксировали один из самых опасных из известных в настоящее время штаммов коронавируса "Дельта".

По его словам, заболевшие были госпитализированы "в Александровскую больницу, их состояние стабильное".

Напомним, у 89,3% заразившихся коронавирусом жителей Москвы обнаружили именно индийский штамм "Дельта".

Также сообщалось, что из-за новой мутации коронавируса в Украине возможна "летняя волна" заболеваний.

Индийский регион Западная Бенгалия стал очагом распространения прежде неизвестной разновидности патогена – сначала с двумя мутациями, а вскоре и с тремя. Фокус разбирался, как суперштамм из Индии может запустить пандемию по второму кругу.