В Україні провалена вакцинація людей старше 60 — є загроза нового заповнення лікарень
При зараженні коронавірусом, як показує статистика, ймовірність госпіталізації літніх людей вище в 3-7 разів, ніж молодих.
Станом на 26 червня в Україні вакцину від коронавірусу отримали трохи людей старшого віку:
- 60-69 років — першу дозу — 7,1%, другу — 1,7%;
- 70-79 років — 6,2% і 1,5% відповідно;
- старше 80 — 4,0% і 1,4%.
Сумарно, людей старше 60 років вакцинували однією дозою — 6,3%, двома — 1,6%.
Такі дані Міністерства охорони здоровʼя призводить системний аналітик Євген Істребін, який на постійній основі аналізує офіційну статистику. Він вважає такий рівень вакцинації неприпустимо низьким і пояснює, чому так важливо вакцинувати людей 60+.
У пікові періоди, зокрема в березні — квітні цього року, пацієнти старше 60 років займали понад 60% лікарняних ліжок. З огляду на вікові особливості у людей такого віку найбільш велика ймовірність потрапити до лікарен.
Серед людей похилого віку пройшли госпіталізацію за весь час пандемії:
- 60-69 років — 2,07%;
- 70-79 років — 2,48%;
- старше 80 років — 1,73%.
Серед молодих 20-39 років таких усього 0,36%, а 40-49 років — 0,72%. Тобто ймовірність госпіталізації для літніх людей вище в 3-7 разів.
Імовірність госпіталізації в разі зараження у людей похилого віку становить 26-51%, а у молодих — 6-17%.
Летальність від ковіду серед літніх людей:
- 60-69 років — 3,7%;
- 70-79 років — 9,1%;
- старше 80 — 17,2%.
Істребін стверджує, що з урахуванням такої високої летальності та ймовірності госпіталізації і при низькому рівні вакцинації, як тільки почнеться нова хвиля коронавірусу, лікарні знову заповняться літніми людьми, а смертність знову зросте на 40-50%.
Як позитивний приклад Істребін призводить Велику Британію, де в першу чергу вакцинували літніх людей. Їхня висока вакцинації привела до того, що при появі нового штаму лікарні в країні не перевантажені, а смертність не росте.
Аналітик вважає, що замість того щоб вакцинувати здорових 20-50 літніх, зараз основну частину наявних вакцин потрібно направити для літніх людей. В Україні людей старше 60 років близько 10 млн. За місяць можна вакцинувати не менше 1 млн чоловік.
"Це врятує життя, і не буде перевантаження медичної системи, яка відібʼється на всіх, і на молодих, і на старих", — вважає Істребін.
Нагадаємо, 756 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 червня. Зокрема, захворіли 29 дітей і 12 медпрацівників.
Завкафедрою інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця Ольга Голубовська закликала українців захищатися від індійського штаму, який вона вважає в три рази заразнее інших.