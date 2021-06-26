В Україні провалена вакцинація людей старше 60 — є загроза нового заповнення лікарень

При зараженні коронавірусом, як показує статистика, ймовірність госпіталізації літніх людей вище в 3-7 разів, ніж молодих.

Станом на 26 червня в Україні вакцину від коронавірусу отримали трохи людей старшого віку:

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60-69 років — першу дозу — 7,1%, другу — 1,7%;

70-79 років — 6,2% і 1,5% відповідно;

старше 80 — 4,0% і 1,4%.

Сумарно, людей старше 60 років вакцинували однією дозою — 6,3%, двома — 1,6%.

Такі дані Міністерства охорони здоровʼя призводить системний аналітик Євген Істребін, який на постійній основі аналізує офіційну статистику. Він вважає такий рівень вакцинації неприпустимо низьким і пояснює, чому так важливо вакцинувати людей 60+.

[ + – ] Структура захворюваності за віковими групами в Україні

У пікові періоди, зокрема в березні — квітні цього року, пацієнти старше 60 років займали понад 60% лікарняних ліжок. З огляду на вікові особливості у людей такого віку найбільш велика ймовірність потрапити до лікарен.

Серед людей похилого віку пройшли госпіталізацію за весь час пандемії:

60-69 років — 2,07%;

70-79 років — 2,48%;

старше 80 років — 1,73%.

Серед молодих 20-39 років таких усього 0,36%, а 40-49 років — 0,72%. Тобто ймовірність госпіталізації для літніх людей вище в 3-7 разів.

Імовірність госпіталізації в разі зараження у людей похилого віку становить 26-51%, а у молодих — 6-17%.

Летальність від ковіду серед літніх людей:

60-69 років — 3,7%;

70-79 років — 9,1%;

старше 80 — 17,2%.

Істребін стверджує, що з урахуванням такої високої летальності та ймовірності госпіталізації і при низькому рівні вакцинації, як тільки почнеться нова хвиля коронавірусу, лікарні знову заповняться літніми людьми, а смертність знову зросте на 40-50%.

Як позитивний приклад Істребін призводить Велику Британію, де в першу чергу вакцинували літніх людей. Їхня висока вакцинації привела до того, що при появі нового штаму лікарні в країні не перевантажені, а смертність не росте.

[ + – ] Рівень вакцинированности в Великої Британії для різних вікових груп

[ + – ] Щоденний приріст захворюваності для різних вікових груп в Великої Британії

Аналітик вважає, що замість того щоб вакцинувати здорових 20-50 літніх, зараз основну частину наявних вакцин потрібно направити для літніх людей. В Україні людей старше 60 років близько 10 млн. За місяць можна вакцинувати не менше 1 млн чоловік.

"Це врятує життя, і не буде перевантаження медичної системи, яка відібʼється на всіх, і на молодих, і на старих", — вважає Істребін.

Нагадаємо, 756 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 червня. Зокрема, захворіли 29 дітей і 12 медпрацівників.

Завкафедрою інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця Ольга Голубовська закликала українців захищатися від індійського штаму, який вона вважає в три рази заразнее інших.