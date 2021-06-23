В Украине нужно ускорить вакцинацию и тестировать всех на КПП с ОРДЛО из-за штамма "Дельта", - СНБО

Индийский штамм COVID-19 уже обнаружили в Украине, но для ограничения его распространения по стране предлагается усилить контроль за соблюдением карантина.

На заседании СНБО обсуждались угрозы опасного штамма коронавируса "Дельта", который может стать причиной новой вспышки заболеваемости. Для борьбы с его распространением предлагается ряд мер. Об этом сообщается на сайте Совета Нацбезопасности.

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Для граждан из РФ, Беларуси, Великобритании и Португалии предлагается внедрить обязательный ПЦР-тест, который должен быть сделан не раньше, чем за 48 часов до пересечения границы.

Из-за опасности вируса на заседании также решили:

Установить пункты обязательного ПЛР-тестирования на КПП с ОРДЛО Усилить работу по выявления новых штаммов коронавируса Нацполиции рекомендуется усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений.

Помимо этого Минздрав должен ускорить темпы вакцинации от коронавируса. AstraZeneca и Pfizer уже подтвердили свою эффективность против коронавируса, а разработчики вакцины CoronaVac в скором времени опубликуют результаты исследования об эффективности против индийского штамма COVID-19.

Утвердить все рекомендации СНБО должен Кабмин.

Индийский штамм "Дельта" обнаружили уже в 92 странах мира. Он на 60% более заразный, а также на 45% увеличивает риск интенсивного лечения. Из-за него количество госпитализаций становится в два раза чаще, чем при обычном COVID-19.

Напомним, Украина меняет правила пересечения границы из-за штамма "Дельта", они призваны уменьшить риск распространения индийского варианта вируса. В стране уже обнаружили два случая мутировавшего штамма, он прибыл в страну из России.

По данным ВОЗ, Дельта штамм коронавируса вызывает более тяжелые симптомы у больных. Также в организации рассказали, как спастись от агрессивного индийского штамма коронавируса.