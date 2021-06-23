В Україні потрібно прискорити вакцинацію і тестувати всіх на КПП з ОРДЛО через штам "Дельта", — РНБО

Індійський штам COVID-19 уже виявили в Україні, але для обмеження його поширення по країні пропонується посилити контроль за дотриманням карантину.

На засіданні РНБО обговорювалися загрози небезпечного штаму коронавірусу "Дельта", який може стати причиною нового спалаху захворюваності. Для боротьби з його поширенням пропонується ряд заходів. Про це повідомляється на сайті Ради Нацбезпеки.

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Для громадян з РФ, Білорусі, Великої Британії та Португалії пропонується впровадити обовʼязковий ПЛР-тест, який повинен бути зроблений не раніше, ніж за 48 годин до перетину кордону.

Через небезпеку вірусу на засіданні також вирішили:

Встановити пункти обовʼязкового ПЛР-тестування на КПП з ОРДЛО. Посилити роботу з виявлення нових штамів коронавірусу. Нацполіції рекомендується посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень.

Крім цього, Міністерство охорони здоровʼя має прискорити темпи вакцинації від коронавірусу. AstraZeneca і Pfizer уже підтвердили свою ефективність проти коронавірусу, а розробники вакцини CoronaVac незабаром опублікують результати дослідження про ефективність від індійського штаму COVID-19.

Затвердити всі рекомендації РНБО має Кабмін.

Індійський штам "Дельта" виявили вже в 92 країнах світу. Він на 60% більш заразний, а також на 45% збільшує ризик інтенсивного лікування. Через нього кількість госпіталізацій стає у два рази частішою, ніж при звичайному COVID-19.

Нагадаємо, Україна змінює правила перетину кордону через штам "Дельта", вони покликані зменшити ризик поширення індійського варіанту вірусу. У країні вже виявили два випадки мутованого штаму, він прибув у країну з Росії.

За даними ВООЗ, дельта-штам коронавірусу викликає більш важкі симптоми у хворих. Також в організації розповіли, як врятуватися від агресивного індійського штаму коронавірусу.