Минздрав готовится к вакцинации подростков от COVID-19, — Ляшко

По словам министра, сейчас дети до 18 лет составляют около 6% от общего числа зараженных коронавирусом в Украине.

В Украине на сегодняшний день приоритетно прививают от COVID-19 взрослое население, но МОЗ уже готовится к старту возможной кампании иммунизации подростков.

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Об этом заявил глава МОЗ Виктор Ляшко, передает Укринформ.

По его словам, сейчас дети от 0 до 18 лет составляют 6% от общего числа зараженных COVID-19 в Украине.

Поэтому МОЗ приоритетным считает проведение вакцинации среди взрослого населения, у которого коронавирусная инфекция может вызывать более тяжелые осложнения. Но Министерство здравоохранения, как отмечает Виктор Ляшко, готовится к возможной вакцинации подростков.

"Среди возрастной структуры заболевших COVID-19 дети от 0 до 18 лет составляют 6%. Мы в первую очередь сделали приоритетной вакцинацию тех людей, которые чаще всего болеют и в которых возникает больше осложнений, часто несовместимых с жизнью. Поэтому мы приоритетизируем взрослое население, но потенциально готовимся к вакцинации подростков", — подчеркнул глава МОЗ в общении с журналистами.

Виктор Ляшко также предупредил, что на сегодняшний день в Украине официально не зарегистрировано вакцин от COVID-19, которые имеют разрешение на иммунизацию лиц в возрасте до 18 лет.

Ранее Фокус сообщал, что Виктор Ляшко назвал сроки новой вспышки COVID-19 в Украине. По словам министра здравоохранения, если не будет новых мутаций коронавирусной инфекции, то очередная волна COVID-19 ожидается на осенне-зимний период.

Также Фокус рассказывал, что Виктор Ляшко хочет вакцинировать 10 млн человек до конца лета. Таких показателей он рассчитывает добиться, если ко Дню Независимости ежедневно в Украине будут прививать по 220 тысяч человек.