В МОЗ хотят ко Дню независимости ежесуточно делать по 220 тысяч прививок от COVID-19 (видео)

По словам министра здравоохранения, несмотря на планы по иммунизации населения, в последнее время темпы вакцинации в стране уменьшились.

МОЗ планирует до сентября 2021 года сделать в Украине 10 млн прививок от коронавирусной инфекции.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире политического ток-шоу "Свобода слова на ICTV".

По его словам, уже ко Дню независимости Украины в стране ежесуточно будут делать по 220 тысяч прививок от COVID-19, а за десять дней июня было сделано 534 тысячи.

Чтобы выполнить план по 10 млн вакцин до сентября 2021 года, сейчас систему здравоохранения необходимо вывести на показатель в 111 тысяч прививок каждый день.

"Мы до конца июня выйдем на 30 вакцинированных на 100 тыс. населения в каждой области, в середине июля мы выходим на 420 на 100 тыс., ко Дню независимости должно быть 600 (на 100 тыс. населения). Если в абсолютных цифрах — это около 220 тыс. прививок в сутки", — подчеркнул Виктор Ляшко в эфире программы.

Министр здравоохранения заявил, что во время своей присяги в Верховной Раде он поставил перед собой задачу сделать 10 млн вакцин до конца лета 2021 года, и сейчас МОЗ наращивает темпы вакцинации населения против COVID-19.

Виктор Ляшко в эфире программы также добавил, что главам ОГА был поставлен план, который каждая область должна выполнить в пересчете на 100 тыс. населения.

"За первые 10 дней июня мы сделали 534 тыс. прививок, мощности мы наращиваем, сегодня провели дополнительное совещания с председателями областных государственных администраций, где четко поставлен план, который должна выполнить каждая область в пересчете на 100 тыс. населения, чтобы мы пришли к осенне-зимнему периоду с как можно большим количеством привитых людей", — резюмировал министр здравоохранения.

[ + – ] Виктор Ляшко о темпах вакцинации в Украине

Ранее Фокус сообщал, что Украина может избежать повторения осенне-зимней ситуации с COVID-19. По словам министра Виктора Ляшко, наращивание темпов вакцинации может предотвратить новую вспышку коронавируса в Украине.

Также Фокус рассказывал, что МОЗ посоветовал Кабмину продлить карантин на все лето. Несмотря на продление карантина, МОЗ может ослабить ограничения для населения.