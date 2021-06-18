МОЗ готується до вакцинації підлітків від COVID-19, — Ляшко

За словами міністра, зараз діти до 18 років становлять близько 6% від загального числа заражених коронавірусом в Україні.

В Україні на сьогодні пріоритетніше прищеплюють від COVID-19 доросле населення, але МОЗ вже готується до старту можливої кампанії імунізації підлітків.

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Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

За його словами, зараз діти від 0 до 18 років складають 6% від загального числа заражених COVID-19 в Україні.

Тому МОЗ пріоритетним вважає проведення вакцинації серед дорослого населення, у якого коронавірусна інфекція може викликати важчі ускладнення. Але Міністерство охорони здоровʼя, як зазначає Віктор Ляшко, готується до можливої вакцинації підлітків.

"Серед вікової структури хворих COVID-19 діти від 0 до 18 років складають 6%. Ми в першу чергу зробили пріоритетною вакцинацію тих людей, які найчастіше хворіють і в яких виникає більше ускладнень, часто несумісних з життям. Тому ми пріоритизуємо доросле населення, але потенційно готуємося до вакцинації підлітків", — підкреслив глава МОЗ у спілкуванні з журналістами.

Віктор Ляшко також попередив, що на сьогодні в Україні офіційно не зареєстровано вакцин від COVID-19, які мають дозвіл на імунізацію осіб віком до 18 років.

Раніше Фокус повідомляв, що Віктор Ляшко назвав терміни нового спалаху COVID-19 в Україні. За словами міністра охорони здоровʼя, якщо не буде нових мутацій коронавірусної інфекції, то чергова хвиля COVID-19 очікується на осінньо-зимовий період.

Також Фокус розповідав, що Віктор Ляшко хоче вакцинувати 10 млн осіб до кінця літа. Таких показників він розраховує домогтися, якщо до Дня Незалежності щодня в Україні будуть прищеплювати по 220 тисяч осіб.