"Якщо не буде мутацій": Ляшко назвав терміни нової хвилі коронавірусу в Україні (відео)

За його словами, зараз фахівці фіксують зниження рівня захворюваності на COVID-19, тому влада вирішила послабити карантин.

Якщо не буде ніяких нових мутацій COVID-19, то нова хвиля коронавірусу в Україні очікується на осінньо-зимовий період.

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Про це на брифінгу заявив глава МОЗ Віктор Ляшко.

За його словами, фахівці фіксують зниження рівня захворюваності COVID-19 у світі. Якщо раніше щодня реєстрували близько 800-900 тисяч випадків, то зараз — 300-350 тисяч випадків.

"Але є потенційні мутації, які викликають спалахи. Нещодавно була Індія, зараз "горить" Південна Америка, бачимо зростання в Російській Федерації та у Великобританії. Це турбує нас. Ми розуміємо, що прийшли за показниками до зеленого рівня епідеміологічної небезпеки. Це дозволяє нам послабити карантинні обмеження, оскільки створюється пандемічна втома", — заявив Ляшко і додав, що українці втомляться від жорсткого карантину і перестануть дотримуватися обмежень.

Міністр охорони здоровʼя також попередив, що якщо не буде ніяких нових мутацій COVID-19, то зростання захворюваності може статися в осінньо-зимовий період, як у грипу та грипоподібних захворювань.

Віктор Ляшко закликав українців вакцинуватися від COVID-19: препарати є в наявності і поставки тривають в Україні.

"Закликаємо всіх, до кого прийшла черга, йти робити щеплення. Вакцини сьогодні є, поставки тривають. Оскільки вакцинопрофілактика — єдиний доведений захист від коронавірусної хвороби", — підсумував глава МОЗ.

Раніше Фокус повідомляв, що МОЗ запропонував Кабміну продовжити карантин на все літо. Поліпшення епідемічної ситуації, сподіваються в МОЗ, дозволить українцям подорожувати в ЄС вже цього літа.

Також Фокус розповідав, що Віктор Ляшко хоче вакцинувати щодня по 220 тисяч осіб до Дня незалежності. За словами міністра, в МОЗ є плани по вакцинації 10 млн українців до кінця літа.