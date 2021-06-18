"Если не будет мутаций": Ляшко назвал сроки новой волны коронавируса в Украине (видео)

По его словам, сейчас специалисты фиксируют снижение уровня заболеваемости на COVID-19, поэтому власти решили ослабить карантин.

Если не будет никаких новых мутаций COVID-19, то новая волна коронавируса в Украине ожидается на осенне-зимний период.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом на брифинге заявил глава МОЗ Виктор Ляшко.

По его словам, специалисты фиксируют снижение уровня заболеваемости COVID-19 в мире. Если раньше ежедневно регистрировали около 800-900 тысяч случаев, то сейчас — 300-350 тысяч случаев.

"Но есть потенциальные мутации, которые вызывают вспышки. Недавно была Индия, сейчас "горит" Южная Америка, видим рост в Российской Федерации и в Великобритании. Это тревожит нас. Мы понимаем, что пришли по показателям до зеленого уровня эпидемиологической опасности. Это позволяет нам ослабить карантинные ограничения, поскольку создается пандемическая усталость", — заявил Ляшко и добавил, что украинцы устанут от жесткого карантина и перестанут соблюдать ограничения.

Министр здравоохранения также предупредил, что если не будет никаких новых мутаций COVID-19, то рост заболеваемости может произойти в осенне-зимний период, как у гриппа и гриппоподобных заболеваний.

Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19: препараты есть в наличии и поставки продолжаются в Украину.

"Призываем всех, к кому пришла очередь, идти делать прививку. Вакцины сегодня есть, поставки продолжаются. Поскольку вакцинопрофилактика — единственная доказанная защита от коронавирусной болезни", — подытожил глава МОЗ.

Ранее Фокус сообщал, что МОЗ предложил Кабмину продлить карантин на все лето. Улучшение эпидемической ситуации, надеются в Минздраве, позволит украинцам путешествовать в ЕС уже этим летом.

Также Фокус рассказывал, что Виктор Ляшко хочет вакцинировать ежедневно по 220 тысяч человек ко Дню независимости. По словам министра, в МОЗ есть планы по вакцинированию 10 млн украинцев до конца лета.