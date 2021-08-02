В Раде предлагают ввести новые ограничения для невакцинированных украинцев

Новые ограничения могут коснуться водителей общественного транспорта, сотрудников общепита и других людей, контактирующих с населением.

В Украине в скором времени могут ужесточить карантинные ограничения для людей, которые не прошли курс вакцинации от COVID-19, сообщил глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

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По его словам, Минздрав уже анонсировал новые ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине. В частности, будут работать те учебные заведения, где вакцину от коронавируса получили не менее 80% преподавательского состава.

Михаил Радуцкий отметил, что сейчас в Украине вакцинировано только 50% от общего количества учителей и рассказал, кого из украинцев могут затронуть новые карантинные ограничения.

"По моему мнению, аналогичные ограничения логично ввести для транспортников, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением. Больной водитель маршрутки инфицирует никак не меньше людей, чем учитель", — подчеркнул глава профильного комитета Верховной Рады.

Радуцкий предупредил, что в Украине никто не будет принуждать к обязательной вакцинации, но справедливо требовать выполнять работу, требующую живое общение с людьми, вакцинированными сотрудниками.

Подытоживая, глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения напомнил, что за последние недели Украина получила 4,5 млн доз вакцины от COVID-19, а иммунизация открыта для всех.

Ранее Фокус сообщал, что в МОЗ анонсировали ослабление карантина в Украине. По словам главного санврача Игоря Кузина, карантин по постановлению Кабинета министров могут ослабить для тех украинцев, которые вакцинировались от COVID-19. Кузин под ослаблением карантина подразумевает получение предприятиями разрешений работать с вакцинированными гражданами, что должно уменьшить нагрузку на экономику страны.

Также Фокус рассказывал, что в МОЗ предложили ввести обязательную вакцинацию школьников и учителей. Как отметил главный санврач Игорь Кузин, невакцинированные дети в случае, если подобная норма будет введена на законодательном уровне, смогут выбрать дистанционный формат обучения.