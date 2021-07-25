"Льготы" для привитых и смешивание вакцин: в МОЗ анонсировали новшества

Комбинировать прививки будут при соблюдении некоторых условий. Решение об ослаблении карантина должен утвердить Кабмин.

Главный совещательный орган МОЗ в лице Нацтехнической группа экспертов по вопросам иммунизации рекомендовал одобрить комбинирование вакцин для украинцев, заявил главный санврач Игорь Кузин в интервью Апострофу.

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По его словам, смешивать вакцины будут, если пациент получил первую дозу м-РНК вакцины Moderna. В таком случае, он получит вторую дозу препарата от COVID-19 Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Смешивать препараты планируют при условии, если невозможно полностью завершить курс вакцинации препаратом Moderna, или если у пациента появилась аллергическая реакция на первую дозу вакцины AstraZeneca.

"Речь идет о возможности введения второй дозы препарата Comirnaty/Pfizer-BioNTech после первой дозы м-РНК вакцины Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию таким же препаратом. Также, если у человека была тяжелая аллергическая реакция организма на первую дозу векторной вакцины от AstraZeneca, разрешается ввести вторую дозу Comirnaty по решению врача", - объяснил Игорь Кузин и добавил, что сейчас оформляется соответствующий приказ, который позволит комбинировать вакцины в Украине.

Что касается ослабление карантина, то этот процесс затронет вакцинированных граждан, получивших сертификаты иммунизации. Главный санврач Украины Игорь Кузин напомнил, что для ослабления карантинных ограничений необходимо постановление Кабинета министров.

Под ослаблением карантина в Украине Игорь Кузин подразумевает получение предприятиями разрешений работать с вакцинированными гражданами, что должно уменьшить нагрузку на экономику страны.

"Действительно, мы рассматриваем в будущем такую возможность (ослабление карантина — ред.). Речь идет об использовании "внутреннего" ковидного сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении Дія, подтверждающий факт прививки против COVID-19", — подытожил главный санврач Украины в интервью журналистам.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине может начаться новая волна COVID-19 до начала осени. Как прогнозируют эксперты НАН, волна заражений будет вызвана агрессивным дельта штаммом коронавируса. Новая вспышка COVID-19 может начаться с Востока, где есть большая миграция людей из России.

Также Фокус рассказывал, что главный санврач Игорь Кузин предложил обязательную вакцинацию школьников и учителей. По его словам, не вакцинированные дети, если подобная норма будет введена на законодательном уровне, смогут выбрать дистанционный формат обучения.