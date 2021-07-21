Новая волна коронавируса в Украине может начаться раньше осени из-за штамма Дельта, — НАН

Индийский штамм похож на сильную простуду и не напоминает привычный коронавирус, а распространение инфекции может начаться с Востока, граничащего с РФ.

Новая волна распространения COVID-19 в Украине, вызванная дельта штаммом коронавируса, может начаться с Востока, где есть большая миграция людей из России, сообщает Центр общественного мнения и мониторинга.

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На начало июля коронавирус дельта зафиксирован в 111 странах мира. Медики единогласно предупреждают, что индийская мутация коронавируса значительно заразнее, а дельта, по словам британских специалистов, похожа на сильную простуду и не напоминает привычную болезнь COVID-19.

Вспышки дельта штамма зафиксировали в странах Африки, Тихоокеанского региона, Европы, в Китае, США и прочих странах. Из-за индийской мутации коронавируса новые волны эпидемии охватили Россию, Великобританию и Португалию. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний считает, что до конца августа индийский штамм достигнет 90% всех заражений COVID-19 в Европе, вытеснив все остальные штаммы.

Коронавирус Дельта в Украине

На 18 июля в Украине было зафиксировано лишь 4 случая индийского вируса: по 2 в Киеве и Ужгороде. Однако реальное количество случаев индийского штамма в Украине сложно определить из-за нехватки оборудования и тестов.

"У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм, 2 частные и 2 государственные, у нас нет в достаточном количестве именно тестов, которые обнаруживают индийский штамм. Мы сейчас над этим работаем, сейчас сотрудничаем с ВОЗ", — заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов.

По прогнозам Национальной академии наук Украины, новая волна распространения COVID-19 в Украине, вызванная дельта штаммом, может начаться с Востока, где есть большая миграция людей из России. Вспышка коронавирусной болезни из-за недостаточного контроля миграции и медленных темпов вакцинации может начаться раньше осени.

Эффективность вакцин от коронавируса дельта

Управление здравоохранения Великобритании заявило, что вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech демонстрирует эффективность 88% к штамму дельта, а вакцина AstraZeneca – 67%. В то же время Pfizer предотвращает госпитализацию пациентов с индийской мутацией в 96% случаев, а AstraZeneca – в 92%.

Главный санврач Украины Игорь Кузин также отмечал, что вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech, которой активно прививают украинцев, продемонстрировала эффективность в 83,5% в предотвращении симптоматических заболеваний COVID-19 и 100%-эффективность в предупреждении госпитализации и смерти.

Ранее Фокус сообщал, что коронавирус дельта будет доминирующим штаммом в Украине к концу лета. По словам главы МОЗ Виктора Ляшко, дельта штамм коронавируса раньше осени может вытеснить из страны существующие мутации вируса. Приоритетной в сложившейся ситуации остается массовая вакцинация украинцев.

Также Фокус рассказывал, что дельта штамм коронавируса признали доминирующим в оккупированном Крыму. Из-за новой вспышки COVID-19 оккупационные власти предложили перевести с 1 августа в закрытый режим работы летние оздоровительные лагеря и все социальные учреждения, а доминирование дельта штамма коронавируса в Крыму может спровоцировать вспышку COVID-19 на материковой части Украины.