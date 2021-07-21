Нова хвиля коронавірусу в Україні може початися раніше, ніж восени, через штам Дельта, — НАН

Індійський штам схожий на сильну застуду та не нагадує звичний коронавірус, а поширення інфекції може початися зі Сходу, що межує з РФ.

Нова хвиля поширення COVID-19 в Україні, викликана дельта штамом коронавірусу, може початися зі Сходу, де є велика міграція людей із Росії, повідомляє Центр громадської думки і моніторингу.

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На початок липня коронавірус дельта зафіксований у 111 країнах світу. Медики одноголосно попереджають, що індійська мутація коронавірусу значно заразніша, а дельта, за словами британських фахівців, схожа на сильну застуду та не нагадує звичну хворобу COVID-19.

Спалахи дельта штаму зафіксували в країнах Африки, Тихоокеанського регіону, Європи, у Китаї, США та інших країнах. Через індійську мутацію коронавірусу нові хвилі епідемії охопили Росію, Великобританію та Португалію. Європейський центр профілактики та контролю захворювань вважає, що до кінця серпня індійський штам досягне 90% всіх заражень COVID-19 в Європі, витіснивши всі інші штами.

Коронавірус Дельта в Україні

Станом на 18 липня в Україні було зафіксовано лише 4 випадки індійського вірусу: по 2 в Києві та Ужгороді. Однак реальна кількість випадків індійського штаму в Україні складно визначити через брак обладнання та тестів.

"У нас є чотири лабораторії, які можуть проявляти новий штам, 2 приватні і 2 державні, у нас немає в достатній кількості саме тестів, які виявляють індійський штам. Ми зараз над цим працюємо, зараз співпрацюємо з ВООЗ", — заявляв секретар РНБО Олексій Данилов.

За прогнозами Національної академії наук України, нова хвиля поширення COVID-19 в Україні, викликана дельта штамом, може початися зі Сходу, де є велика міграція людей із Росії. Спалах коронавірусної хвороби через недостатній контроль міграції та повільні темпи вакцинації може початися раніше, ніж восени.

Ефективність вакцин від коронавірусу дельта

Управління охорони здоровʼя Великобританії заявило, що вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech демонструє ефективність 88% до штаму дельта, а вакцина AstraZeneca — 67%. У той же час Pfizer запобігає госпіталізації пацієнтів із індійською мутацією в 96% випадків, а AstraZeneca — у 92%.

Головний санлікар України Ігор Кузін також відзначав, що вакцина CoronaVac від Sinovac Biotech, якою активно прищеплюють українців, продемонструвала ефективність у 83,5% у запобіганні симптоматичних захворювань COVID-19 і 100% ефективність у попередженні госпіталізації та смерті.

Раніше Фокус повідомляв, що коронавірус дельта буде домінуючим штамом в Україні до кінця літа. За словами глави МОЗ Віктора Ляшко, дельта штам коронавірусу може витіснити з країни існуючі мутації вірусу раніше осені. Пріоритетною в ситуації, що склалася, залишається масова вакцинація українців.

Також Фокус розповідав, що дельта штам коронавірусу визнали домінуючим в окупованому Криму. Через новий спалах COVID-19 окупаційна влада запропонувала перевести з 1 серпня в закритий режим роботи літні оздоровчі табори та всі соціальні установи, а домінування дельта штаму коронавірусу в Криму може спровокувати спалах COVID-19 на материковій частині України.