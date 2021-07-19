До кінця літа коронавірус дельта буде домінуючим штамом в Україні, — Ляшко

Тільки на кисневі концентратори вже виділено 700 млн гривень.

Штам коронавірусної інфекції "Дельта", що був вперше зафіксований в Індії, вже в Україні і до кінця літа 2021 року витіснить інші варіанти інфекції.

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Про це в ефірі телеканалу Україна заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

За його словами, пріоритетним в ситуації, що склалася, залишається масова вакцинація українців.

Крім того, глава МОЗ розповів, що робить відомство, очолюване ним, для захисту і лікування громадян, які захворіють індійським штамом COVID-19.

"Ми сьогодні інакше готуємо системи кисневого забезпечення. 700 млн гривень були виділені на кисневі концентратори. Люди, які пройшли активну фазу, зможуть бути виписані і отримають концентратор від сімейного лікаря", — пояснив Віктор Ляшко.

Раніше Віктор Ляшко повідомляв, що Україна залучить свої внутрішні потужності для секвенування генома коронавірусної інфекції на тлі поширення у світі індійського штаму COVID-19.

Також відомо, що під час останнього засідання РНБО було вирішено направити Кабінету міністрів доручення про посилення карантинних обмежень в Україні.

Фокус писав про те, що коронавірус дельта зафіксовано вже в 111 країнах світу, і, за прогнозами медиків, він стане домінувати в усьому світі протягом найближчих місяців.