К концу лета коронавирус дельта будет доминирующим штаммом в Украине, – Ляшко

Только на кислородные концентраторы уже выделено 700 млн гривен.

Штамм коронавирусной инфекции "Дельта", впервые зафиксированный в Индии, уже в Украине и к концу лета 2021 года вытеснит остальные варианты инфекции.

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Об этом в эфире телеканала Украина заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, приоритетной в сложившейся ситуации остается массовая вакцинация украинцев.

Кроме того, глава Минздрава рассказал, что делает ведомство, возглавляемое им, для защиты и лечения граждан, которые заболеют индийским штаммом COVID-19.

"Мы сегодня иначе готовим системы кислородного обеспечения. 700 млн гривен были выделены на кислородные концентраторы. Люди, которые прошли активную фазу, смогут быть выписаны и получат концентратор от семейного врача", – объяснил Виктор Ляшко.

Ранее Виктор Ляшко сообщал, что Украина задействует свои внутренние мощности для секвенирования генома коронавирусной инфекции на фоне распространения в мире индийского штамма COVID-19.

Также известно, что во время последнего заседания СНБО было решено направить Кабинету министров поручение об усилении карантинных ограничений в Украине.

Фокус писал о том, что коронавирус дельта зафиксирован уже в 111 странах мира, и, по прогнозам медиков, станет доминировать во всем мире в течение ближайших месяцев.