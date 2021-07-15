Украина работает над несколькими стратегиями борьбы с коронавирусом дельта, - Ляшко

По словам главы Минздрава, предусмотрено дополнительное тестирование при положительном ПЦР-тесте. Также двойную проверку пройдут туристы, прибывающие из 4 стран.

Украина задействует свои внутренние мощности для секвенирования генома коронавирусной инфекции на фоне распространения в мире индийского штамма COVID-19.

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Так, до конца текущего месяца Минздрав планирует поставить в Центр общественного здоровья дополнительный секвенатор, сообщил в интервью "РБК-Украина" глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

"Отдельно отрабатывается закупка ПЦР-тестов, обнаруживающих исключительно индийский штамм. Это будет дополнительным исследованием: получив положительный результат при ПЦР-тестировании, мы сможем исследовать образец и понять, "Дельта" это или нет", – рассказал он.

Кроме того, на пунктах пропуска через границу Украины проводится дополнительное тестирование туристов, прилетевших из Великобритании, России, Португалии и Индии.

Причем, по словам Ляшко, делается это даже если у путешественника есть документ о вакцинации или результат ПЦР-теста, проведенного за последние 72 часа.

Помимо этого, рабочая группа, возглавляемая главным санитарным врачом Украины Игорем Кузиным, работает над "несколькими стратегиями" и в скором времени "предложит варианты".

Напомним, в среду, 14 июля у двух молодых женщин, лечившихся в областной инфекционной больнице в Ужгороде, впервые лабораторно подтвердили два случая коронавируса "Дельта".

По данным Всемирной организации здравоохранения, Дельта штамм коронавируса провоцирует рост числа заражений коронавирусной инфекцией в мире. На сегодняшний день он зафиксирован уже в 111 странах.

Также известно, что коронавирус дельта доминирует на территории оккупированного Крыма и в Севастополе.