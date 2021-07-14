Дельта штамм коронавируса признали доминирующим в оккупированном Крыму

Из-за новой вспышки COVID-19 оккупационные власти предложили перевести с 1 августа в закрытый режим работы летние оздоровительные лагеря и все социальные учреждения.

Коронавирус дельта доминирует на территории оккупированного Крыма и в Севастополе, заявила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по аннексированному полуострову Наталья Пеньковская.

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На заседании оперативного штаба представитель оккупационных властей сообщила, что дельта штамм коронавируса за последнюю неделю имеет доминирующее значение в Крыму и Севастополе.

"За последнюю неделю установлено, что Крым и Севастополь вошли в число тех регионов, где доминирующее значение имеет циркулирующий вирус индийского штамма "Дельта", — цитируют Пеньковскую российские СМИ.

Глава межрегионального управления Роспотребнадзора из-за вспышки COVID-19, вызванной коронавирусом дельта, предложила приостановить диспансеризацию и профосмотры, которые не связаны с коронавирусной инфекцией предварительно до 15 августа. Это, по мнению Пеньковской, позволит медикам освободить силы.

Чиновница рекомендует с 1 августа перевести в закрытый режим работы летние оздоровительные лагеря и все социальные учреждения, которые работают с круглосуточным пребыванием (дома-интернаты и школы-интернаты — ред.) при условии, если от COVID-19 не привито 95% персонала.

Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба напомнила, что коронавирус дельта отличается высокой степенью заразности и имеет более короткий инкубационный период, если сравнивать штамм с уханьским.

"Если при уханьском штамме мы говорили о 14-дневном инкубационном периоде, то сегодня он сокращается до 5−6 дней. Если критическими днями при уханьском штамме были 8−10-й день, то сейчас это 5−6-й день, то есть очень быстро такие больные "тяжелеют", — подытожила представитель оккупационной власти Крыма.

Ранее Фокус сообщал, что в Крыму подтвердились случаи заражения дельта штаммом коронавируса. Помимо этого оккупационные власти Крыма сообщили о выявлении британского штамма коронавирусной инфекции.

Также Фокус рассказывал, что в Украине зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом дельта. Мутацию COVID-19 обнаружили у 66-летней женщины и 16-летнего подростка, которые вернулись в Украину из России.

А глава Херсонского областного лабораторного центра МОЗ Юрий Ромаскевич предупреждал, что Украине грозит волна COVID-19 из-за коронавируса дельта в Крыму. По его словам, эпицентрами новой вспышки заражения COVID-19 станут Херсонская, Донецкая, Луганская и Харьковская области.