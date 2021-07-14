Дельта-штам коронавірусу визнали домінувальним в окупованому Криму

Через новий спалах COVID-19 окупаційна влада запропонувала перевести з 1 серпня в закритий режим роботи літні оздоровчі табори і всі соціальні установи.

Коронавірус дельта домінує на території окупованого Криму і в Севастополі, заявила глава міжрегіонального управління Росспоживнагляду анексованого півострову Наталія Пеньковська.

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На засіданні оперативного штабу представниця окупаційної влади повідомила, що дельта-штам коронавірусу за останній тиждень має домінувальне значення в Криму і Севастополі.

"За останній тиждень встановлено, що Крим і Севастополь увійшли в число тих регіонів, де домінувальне значення має вірус індійського штаму "Дельта", — цитують Пеньковську російські ЗМІ.

Глава міжрегіонального управління Росспоживнагляду через спалах COVID-19, викликаний коронавірусом дельта, запропонувала призупинити диспансеризацію і профогляди, які не повʼязані з коронавірусною інфекцією попередньо до 15 серпня. Це, на думку Пеньковської, дозволить медикам звільнити сили.

Чиновниця рекомендує з 1 серпня перевести в закритий режим роботи літні оздоровчі табори і всі соціальні установи, які працюють з цілодобовим перебуванням (будинки-інтернати і школи-інтернати — ред.) за умови, якщо від COVID-19 не прищеплено 95% персоналу.

Наталія Пеньковська на засіданні оперативного штабу нагадала, що коронавірус дельта відрізняється високим ступенем заразності і має більш короткий інкубаційний період, якщо порівнювати штам з Уханьським.

"Якщо під час Уханьського штаму ми говорили про 14-денний інкубаційний період, то сьогодні він скорочується до 5-6 днів. Якщо критичними днями при Уханьському штамі були 8-10-й день, то наразі це 5-6-й день, тобто дуже швидко такі хворі "тяжчають", — підсумувала представниця окупаційної влади Криму.

Раніше Фокус повідомляв, що в Криму підтвердилися випадки зараження дельта-штамом коронавірусу. Крім цього, окупаційна влада Криму повідомила про виявлення британського штаму коронавірусної інфекції.

Також Фокус розповідав, що в Україні зафіксовано перші випадки зараження коронавірусом дельта. Мутацію COVID-19 виявили в 66-річної жінки та 16-річного підлітка, які повернулися в Україну з Росії.

А глава Херсонського обласного лабораторного центру МОЗ Юрій Ромаскевич попереджав, що Україні загрожує хвиля COVID-19 через коронавірус дельта в Криму. За його словами, епіцентрами нового спалаху зараження COVID-19 стануть Херсонська, Донецька, Луганська та Харківська області.