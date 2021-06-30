У Криму підтвердилися випадки захворювання індійським штамом COVID-19

Крім того, на окупованому Росією півострові зафіксували британський штам коронавірусу.

На території окупованого Криму зафіксовані не тільки традиційні штами коронавірусної інфекції, але й британський з індійським штами.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як передає в середу, 30 червня РІА Новини, про це повідомила керівниця Міжрегіонального управління Росспоживнагляду Наталія Пеньковська.

"На сьогоднішній день йде змішане циркулювання, в звʼязку з цим всі заходи, які реалізуються на території, повинні дотримуватися", — сказала вона.

Нагадаємо, 23 червня в Україні зафіксували найнебезпечніший штам коронавірусу "Дельта", ним захворіли 66-річна жінка і 16-річний підліток.

Завідувачка кафедрою інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця Ольга Голубовська закликала українців захищатися від індійського штаму "Дельта", який вона вважає втричі заразнішим, ніж інші.

Також повідомлялося, що Кабмін України затвердив заходи щодо протидії індійському штаму коронавірусу.