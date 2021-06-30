В Крыму подтвердились случаи заболевания индийским штаммом COVID-19

Кроме того, на оккупированном Россией полуострове обнаружили британский штамм коронавируса.

На территории оккупированного Крыма зафиксированы не только традиционные штаммы коронавирусной инфекции, но и британский с индийским штаммы.

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Как передает в среду, 30 июня РИА Новости, об этом сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

"На сегодняшний день идет смешанное циркулирование, в связи с этим все мероприятия, которые реализуются на территории, должны соблюдаться", – сказала она.

Напомним, 23 июня в Украине зафиксировали самый опасный штамм коронавируса "Дельта", им заболели 66-летняя женщина и 16-летний подросток.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская призвала украинцев защищаться от индийского штамма "Дельта", который она считает в три раза заразнее остальных.

Также сообщалось, что Кабмин Украины утвердил меры по противодействию индийскому штамму коронавируса.