Україні загрожує нова хвиля COVID-19 через дельта штам у Криму

Епіцентрами нового спалаху зараження COVID-19 стануть Херсонська, Донецька, Луганська та Харківська області.

Фахівці попереджали про можливу нову хвилю коронавірусу на тлі зростання кількості заражених в окупованому Криму, зокрема й дельта штамом, заявив глава Херсонського обласного лабораторного центру МОЗ Юрій Ромаскевич.

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За його словами, на території анексованого півострова зараз зростає кількість нових випадків COVID-19, а разом із ним збільшується потік людей, які перетинають пункти пропуску в Україну з окупованого Криму.

"Показники захворюваності на території АР Крим за останні три тижні мають страхітливу динаміку, яка ускладнюється як новим штамом (дельта штам коронавірусу — ред.), Так й очевидним "втручанням" у статистику керівництва тимчасово окупованих територій", — попередив Ромаскевич.

За останніми даними, пункти пропуску Чонгар і Каланчак щодня перетинають понад чотири тисячі людей, тому агресивний дельта штам коронавірусу не може не зʼявитися на території Херсонської області.

Глава обласного лабораторного центру МОЗ попередив, що нова хвиля може охопити не тільки Херсонську область, а й всю Україну, а епіцентрами спалаху зараження COVID-19 стануть Херсонська, Донецька, Луганська та Харківська області.

"З вищевикладеного стає зрозуміло — що дельта штаму COVID-19 на території Херсонської області просто не може не бути! І хоча лабораторно на нашій базі ми не можемо чітко його виділити із загальної сукупності, побічно ми маємо дані від клініцистів про більш важкий перебіг цього захворювання у пацієнтів. У цих умовах маю сміливість стверджувати що ми знаходимося на початку нової хвилі COVID-19 як у Херсонській області, так і в Україні. На жаль, ця хвиля буде йти не так як дві попередні — із Заходу на Схід, цього разу епіцентрами стануть Херсонська, Донецька, Луганська та Харківська області", — підсумував Ромаскевич у своєму Facebook.

Раніше Фокус повідомляв, що в Криму підтвердилися випадки зараження індійським штамом COVID-19. Крім цього окупаційна влада Криму повідомила про виявлення британського штаму коронавірусної інфекції.

Також Фокус розповідав, що в Україні вперше зафіксували дельта штам коронавірусу. За даними РНБО, ним заразилися 66-річна жінка і 16-річний підліток, які повернулися в Україну з Росії.