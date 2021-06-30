Украине грозит новая волна COVID-19 из-за дельта штамма в Крыму

Эпицентрами новой вспышки заражения COVID-19 станут Херсонская, Донецкая, Луганская и Харьковская области.

Специалисты предупреждали о возможной новой волне коронавируса на фоне роста числа зараженных в оккупированном Крыму, в том числе и дельта штаммом, заявил глава Херсонского областного лабораторного центра МОЗ Юрий Ромаскевич.

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По его словам, на территории аннексированного полуострова сейчас растет количество новых случаев COVID-19, а вместе с ним увеличивается поток людей, пересекающих пункты пропуска в Украину из оккупированного Крыма.

"Показатели заболеваемости на территории АР Крым за последние три недели имеют устрашающую динамику, которая осложняется как новым штаммом (дельта штамм коронавируса — ред.), так и явным "вмешательством" в статистику руководства временно оккупированных территорий", — предупредил Ромаскевич.

По последним данным, пункты пропуска Чонгар и Каланчак ежедневно пересекают более четырех тысяч человек, поэтому агрессивный дельта штамм коронавируса не может не появиться на территории Херсонской области.

Глава областного лабораторного центра МОЗ предупредил, что новая волна может охватить не только Херсонскую область, но и всю Украину, а эпицентрами вспышки заражения COVID-19 станут Херсонская, Донецкая, Луганская и Харьковская области.

"Из вышеизложенного становится понятно — что Дельта штамм COVID-19 на территории Херсонской области просто не может не быть! И хотя лабораторно на нашей базе мы не можем чётко его выделить из общей совокупности, косвенно мы имеем данные от клиницистов о более тяжелом течении этого заболевания у пациентов. В этих условиях имею смелость утверждать что мы находимся в начале новой волны COVID-19 как в Херсонской области, так и в Украине. К сожалению, эта волна будет идти не так как две предыдущие — с Запада на Восток, на этот раз эпицентрами станут Херсонская, Донецкая, Луганская и Харьковская области", - подытожил Ромаскевич в своем Facebook.

Ранее Фокус сообщал, что в Крыму подтвердились случаи заражения индийским штаммом COVID-19. Помимо этого оккупационные власти Крыма сообщили о выявлении британского штамма коронавирусной инфекции.

Также Фокус рассказывал, что в Украине впервые зафиксировали дельта штамм коронавируса. По данным СНБО, им заразились 66-летняя женщина и 16-летний подросток, которые вернулись в Украину из России.