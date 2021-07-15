Коронавирус дельта уже в 111 странах: ВОЗ заявила о росте смертности от COVID-19

Увеличение числа летальных случаев от COVID-19 зафиксировано после 10-недельного спада.

Дельта штамм коронавируса провоцирует рост числа заражений коронавирусной инфекцией в мире, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

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По его словам, новая волна COVID-19 также вызвана возросшим социальным взаимодействием и передвижением людей между странами.

"Вариант "дельта" является одним из основных движущих элементов нынешнего роста заражений, он подпитывается возросшим социальным взаимодействием и передвижением людей, а также непоследовательным использованием подтвержденных социальных мер и мер в области общественного здравоохранения", — предупредил Гебрейесус на заседании чрезвычайного комитета ВОЗ.

Курс полной вакцинации в Европе и Северной Америке положительно отразился на снижении уровня смертей и заражений коронавирусной инфекцией. Но прошлая неделя, как заметил гендиректор организации здравоохранения, стала четвертой подряд, когда в мире растет число случаев COVID-19 "во всех, кроме одного, регионах ВОЗ".

Увеличение числа летальных случаев от COVID-19 зафиксировано спустя 10 недель снижения. В ВОЗ отметили, что коронавирус дельта зафиксирован уже в 111 странах мира, и, по прогнозам медиков, станет доминировать во всем мире в течение ближайших месяцев.

На прошлой неделе, по данным ВОЗ, от заболевания COVID-19, вызванного индийским штаммом коронавируса, умерли свыше 55 тысяч человек — на 3% больше, чем за неделю до этого. На прошлой неделе также был зафиксирован рост числа заражений коронавирусной инфекцией на 10%, а лидерами по распространению дельта штамма являются Бразилия, Индия, Великобритания и Индонезия.

Ранее Фокус предупреждал, что дельта штамм коронавируса может охватить всю Европу до конца лета. Индийская мутация COVID-19 быстро распространяется среди молодежи, а хуже всего ситуация в Португалии, Кипре и Испании. В ЕС призывают ускорить темпы вакцинации, чтобы обезопасить людей от коронавируса дельта.

Также Фокус рассказывал, что дельта штамм коронавируса признали доминирующим в Крыму. Из-за новой вспышки COVID-19, вызванной коронавирусом дельта, оккупационные власти предложили перевести с 1 августа в закрытый режим работы летние оздоровительные лагеря и все социальные учреждения.