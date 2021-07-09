Дельта штамм COVID-19 может охватить Европу до конца лета, — эксперт

Индийская мутация COVID-19 быстро распространяется среди молодежи, а хуже всего ситуация в Португалии, Кипре и Испании.

Агрессивный дельта штамм коронавируса может охватить все европейские страны к концу лета текущего года, поэтому медики призывают ускорить вакцинацию, передает ТАСС.

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По словам директора Загребской инфекционной клиники Алемки Маркотича, сейчас в худшей ситуации находятся Португалия, Кипр и Испания на фоне быстрого распространения индийского штамма коронавируса.

Он предупредил, что дельта штамм коронавируса полностью накроет Европу к концу лета 2021 года.

"Ожидается, что к концу августа он (дельта штамм коронавируса — ред.) полностью завладеет Европой. На данном этапе дельта-штамм быстро распространяется среди молодежи, при этом в худшей ситуации находятся Португалия, Кипр и Испания", — предупредил Маркотич.

Директор Загребской инфекционной клиники на фоне угрозы дельта штамма коронавируса призвал ускорить темпы вакцинации населения от COVID-19, чтобы получить защиту от агрессивной мутации COVID-19.

Ранее Фокус сообщал, что специалисты назвали новые симптомы дельта штамма коронавируса. По информации экспертов, зараженные индийским штаммом пациенты стали чаще жаловаться на боли в животе и диарею.

Также Фокус рассказывал, что в Индонезии массово от COVID-19 умирают вакцинированные врачи. По данным местного Минздрава, за июнь в Индонезии скончался 131 медицинский работник, привитый вакциной Sinovac. На фоне увеличения летальных случаев власти Индонезии решили привить врачей третьей дополнительной дозой вакцины от COVID-19, произведенной компанией Moderna.