Эксперты назвали новые симптомы дельта штамма коронавируса

Другие симптомы, которые проявлялись ранее у пациентов, заразившихся уханьским штаммом коронавируса, остались актуальными и для индийской мутации.

Пациенты, заразившиеся дельта штаммом коронавируса, стали жаловаться на расстройство желудочно-кишечного тракта, передает ТАСС.

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Как сообщил пульмонолог Алексей Никишенков, в России на практике специалисты зачастую не знают, с каким штаммом коронавируса они столкнулись, поскольку в центрах не проводится исследование на подвид вируса.

Но россияне после вспышки дельта штамма коронавируса стали чаще жаловаться на расстройство желудочно-кишечного тракта — диарею, боли в животе.

"Обычно мы не знаем, какой штамм перед нами, потому что у нас в рутинной практике не проводится исследование на подвид коронавируса. Но могу отметить, что в последнее время, после того, как стал распространяться штамм "Дельта", коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта — диарею, боли в животе. Этот симптом добавился к тому, что было раньше, а именно — кашель, слабость, миалгия (боль в мышцах)", — цитирует Никишенкова российское агентство.

Информацию о выявлении "желудочных симптомов" у пациентов, у которых выявлен дельта штамм коронавируса, подтвердил врач-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, к уже известным симптомам COVID-19 прибавляются боли в животе, рвота и понос.

Еще один специалист Виктор Ларичев утверждает, что все остальные симптомы, проявлявшиеся ранее у пациентов, заразившихся уханьской мутацией вируса, остались актуальными и для дельта штамма коронавируса.

"Симптомы остались те же. При всех инфекционных заболеваниях в первую очередь повышается температура — это как было, так и осталось", — подытожил он в комментарии журналистам.

Ранее Фокус в своей статье писал, что дельта штамм коронавируса принесет новую волну COVID-19 в Украину.

Также Фокус рассказывал, чем опасен дельта штамм коронавируса. По словам врача-инфекциониста Ольги Голубовской, индийский штамм коронавируса вызывает диарею и насморк, быстрее распространяется и провоцирует резкий рост госпитализаций.