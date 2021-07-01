COVID мутирует. Украинские врачи предупреждают: Дельта принесет новую волну коронавируса

Распространение нового штамма коронавируса Дельта станет испытанием для Украины, стоящей перед угрозой новой волны эпидемии. Врачи не исключают, что скоро мы получим новый, "украинский" штамм.

Штамм Дельта впервые зафиксировали в октябре 2020 года в Индии. В мае Всемирная организация здравоохранения назвала его "вариантом, вызывающим беспокойство", теперь эта мутация вируса в некоторых странах вызывает панику, поскольку обходит некоторые иммунные реакции человека, вызывая тяжелое течение болезни.

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По данным департамента общественного здоровья Великобритании, Дельта в 1,6 раза заразнее, чем штамм Альфа, с которым медики знакомы с прошлого года. Также новая мутация вируса в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации больного, следовательно, увеличивается смертность.

По данным ВОЗ, случаи заражения новым штаммом зафиксированы в 92 странах. 23 июня его обнаружили в Украине — двое заболевших вернулись в Украину из России.

Новая волна коронавируса: штамм Дельта

"Штамм действительно дикий, мутантный, и волна, которую он вызывает, безусловно, коснется Украины, — говорит врач-инфекционист Игорь Марков. — Согласно опубликованным отчетам, Дельта имеет более укороченный инкубационный период и более широкий спектр поражения внутренних органов, к примеру, страдают не только легкие, но и почки. Считаю, что риски возникновения новой волны эпидемии для Украины реальны, и случиться это может еще до окончания лета".

Люди, прибывающие из стран, в которых фиксируется вспышка нового штамма, не могут въехать в Украину без результа­тов экспресс-теста на опреде­ление антигена коронавируса

Притом врач-инфекционист не исключает, что справиться с проблемой поможет вакцинация. По его словам, чем больше людей вакцинируются, тем меньше шансов у вируса вновь мутировать. "В той стране, где меньше привитых людей, высока вероятность образования новых штаммов. Уже был "британский", теперь "индийский" штамм. С такими темпами вакцинации, как у нас, вскоре может появиться штамм с условным названием "украинский", — допускает Марков.

Чтобы не дискриминировать страны, где эти мутации обнаружили впервые, с 31 мая ВОЗ маркирует новые штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита. Таким образом, "британский" штамм стал Альфа, "южноафриканский" — Бета, "бразильский" — Гамма, "индийский" — Дельта.

Пройденный этап: что, если штамм Дельта попал в Украину еще весной?

Ученые Института проблем математических машин и систем Национальной академии наук Украины также прогнозируют, что Дельта накроет страну уже этим летом. По их предположениям, из-за низкого уровня вакцинации украинцев и большой миграции из России новый штамм может распространиться быстрее, чем у западных соседей, и это приведет к тяжелым последствиям. В России долю Дельты оценивают в четверть от всех случаев заражения в стране, хотя выборка данных существенно сосредоточена на двух мегаполисах — Санкт-Петербурге и Москве.

Чтобы не дискриминировать страны, где мутации коронавируса обнаружили впервые, с 31 мая ВОЗ маркирует новые штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита

Врач-инфекционист Виталий Евтушенко считает, что Россия переживает сейчас ту волну эпидемии, которая прошла в Украине в феврале — марте.

"Мы до конца не знаем, какие штаммы у нас циркулировали, вполне возможно, что эта волна частично уже прошла, может быть, вспышка заболеваемости в конце зимы — начале весны была обусловлена Дельтой. В России той волны, которая коснулась нас тогда, не было, вполне вероятно, что они сейчас проходят этап, который мы уже преодолели", — говорит Евтушенко.

По его мнению, в регионах, где ранее фиксировались вспышки заболеваемости Дельтой, сейчас ситуация улучшается, причем новые вакцины не разрабатывались, так что легко можно предположить, что существующие ныне эффективны, поэтому для паники нет повода.

"Это еще не катастрофа, но то, что вирус продолжает мутировать, должно как минимум заставить задуматься, — подчеркивает Евтушенко. — Мутация происходит в организме человека, и чем больше вирус передается от одного к другому, тем больше шансов, что будут появляться новые штаммы. Расслабляться не нужно, следует соблюдать меры предосторожности, дистанцию и продолжать носить маски. Эти меры направлены не столько на предотвращение циркуляции вируса, сколько на разгрузку системы здравоохранения — больниц и врачей".

И снова, и снова: на пороге пандемия 2.0

"Риски нового штамма заключаются в том, что люди начнут повторно болеть коронавирусной инфекцией, потому что переболевшие одним штаммом могут быть восприимчивы к другим, если штаммы существенно меняются, — поясняет Фокусу врач-эпидемиолог Екатерина Сояк. — Главный риск в том, что новый штамм вызовет пандемический характер". Эпидемиолог допускает, что вакцина против COVID-19 будет защищать от Дельты, но утверждать это с абсолютной уверенностью нельзя. Ведь вакцины существуют не так долго и их эффективность изучили недостаточно хорошо.

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Чемпион среди мутаций. Чем страшен дельта-штамм коронавируса и чего ждать Украине

Пока же Кабинет министров принял меры для уменьшения риска распространения Дельты в Украине. Люди, прибывающие из стран, в которых фиксируется вспышка нового штамма — России, Великобритании, Северной Ирландии и Португалии, — не могут въехать в Украину без результатов экспресс-теста на определение антигена коронавируса. Тест необходимо будет сделать непосредственно на пунктах пограничного контроля.