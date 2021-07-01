COVID мутує. Українські лікарі попереджають: Дельта принесе нову хвилю коронавірусу

Поширення нового штаму коронавірусу Дельта стане випробуванням для України, яка стоїть перед загрозою нової хвилі епідемії. Лікарі не заперечують, що скоро ми отримаємо новий, "український" штам.

Штам Дельта вперше зафіксували в жовтні 2020 року в Індії. У травні Всесвітня організація охорони здоров'я назвала його "варіантом, що викликає занепокоєння", тепер ця мутація вірусу в деяких країнах викликає паніку, оскільки обходить деякі імунні реакції людини, викликаючи важкий перебіг хвороби.

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За даними департаменту громадського здоров'я Великобританії, Дельта в 1,6 рази заразніший, ніж штам Альфа, з яким медики знайомі з минулого року. Також нова мутація вірусу в 2,26 рази частіше призводить до госпіталізації і в 1,45 рази частіше — до реанімації хворого, отже, збільшується смертність.

За даними ВООЗ, випадки зараження новим штамом зафіксовані в 92 країнах. 23 червня його зафіксували в Україні — двоє хворих повернулися в Україну з Росії.

Нова хвиля коронавірусу: штам Дельта

"Штам дійсно дикий, мутантний, і хвиля, яку він викликає, безумовно, торкнеться України, — каже лікар-інфекціоніст Ігор Марков. — Згідно з опублікованими звітами, Дельта має більш укорочений інкубаційний період і більш широкий спектр ураження внутрішніх органів, наприклад, страждають не тільки легені, але й нирки. Вважаю, що ризики виникнення нової хвилі епідемії для України є реальними, і трапитися це може ще до закінчення літа".

Люди, які прибувають з країн, в яких фіксується спалах нового штаму, не можуть в'їхати в Україну без результатів експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу

Притому лікар-інфекціоніст не заперечує, що впоратися з проблемою допоможе вакцинація. За його словами, чим більше людей вакцинуються, тим менше шансів у вірусу знову мутувати. "У тій країні, де менше щеплених людей, висока ймовірність утворення нових штамів. Уже був "британський", тепер "індійський" штам. З такими темпами вакцинації, як у нас, незабаром може з'явитися штам з умовною назвою "український", — припускає Марков.

Щоб не дискримінувати країни, де ці мутації зафіксували вперше, з 31 травня ВООЗ маркує нові штами COVID-19 буквами грецького алфавіту. Так, "британський" штам став Альфа, "південноафриканський" — Бета, "бразильський" — Гамма, "індійський" — Дельта.

Пройдений етап: що, якщо штам Дельта потрапив в Україну ще навесні?

Учені Інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук України також прогнозують, що Дельта накриє країну вже цього літа. За їхніми припущеннями, через низький рівень вакцинації українців і велику міграцію з Росії новий штам може поширитися швидше, ніж у західних сусідів, і це призведе до тяжких наслідків. У Росії частку Дельти оцінюють в чверть від усіх випадків зараження в країні, хоча вибірка даних істотно зосереджена на двох мегаполісах — Санкт-Петербурзі та Москві.

Щоб не дискримінувати країни, де мутації коронавірусу зафіксували вперше, з 31 травня ВООЗ маркує нові штами COVID-19 буквами грецького алфавіту

Лікар-інфекціоніст Віталій Євтушенко вважає, що Росія переживає зараз ту хвилю епідемії, яка пройшла в Україні в лютому — березні.

"Ми до кінця не знаємо, які штами у нас циркулювали, цілком можливо, що ця хвиля частково вже пройшла, можливо, спалах захворюваності наприкінці зими — початку весни був зумовлений Дельтою. У Росії тієї хвилі, яка торкнулася нас тоді, не було, цілком ймовірно, що вони зараз проходять етап, який ми вже подолали", — говорить Євтушенко.

На його думку, в регіонах, де раніше фіксувалися спалахи захворюваності Дельтою, зараз ситуація покращується, причому нові вакцини не розроблялися, тож легко можна припустити, що наявні нині ефективні, тому для паніки немає приводу.

"Це ще не катастрофа, але те, що вірус продовжує мутувати, має як мінімум насторожити, — підкреслює Євтушенко. — Мутація відбувається в організмі людини, і чим більше вірус передається від одного до іншого, тим більше шансів, що будуть з'являтися нові штами. Розслаблятися не потрібно, варто дотримуватися запобіжних заходів, дистанції і продовжувати носити маски. Ці заходи спрямовані не стільки на запобігання циркуляції вірусу, скільки на розвантаження системи охорони здоров'я — лікарень і лікарів".

І знову, і знову: на порозі пандемія 2.0

"Ризики нового штаму полягають в тому, що люди почнуть повторно хворіти коронавірусною інфекцією, тому що ті, які перехворіли одним штамом, можуть бути сприйнятливі до інших, якщо штами істотно змінюються, — пояснює Фокусу лікарка-епідеміологиня Катерина Сояк. — Головний ризик у тому, що новий штам викличе пандемічний характер". Епідеміологиня припускає, що вакцина проти COVID-19 захищатиме від Дельти, але стверджувати це з абсолютною впевненістю не можна. Адже вакцини існують не так довго та їхню ефективність вивчили недостатньо добре.

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Поки ж Кабінет міністрів вжив заходи для зменшення ризику поширення Дельти в Україні. Люди, які прибувають з країн, в яких фіксується спалах нового штаму — Росії, Великобританії, Північної Ірландії та Португалії, — не можуть в'їхати в Україну без результатів експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу. Тест необхідно буде зробити безпосередньо на пунктах прикордонного контролю.