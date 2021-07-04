Експерти назвали нові симптоми дельта штаму коронавірусу

Інші симптоми, які проявлялися раніше у пацієнтів, які заразилися уханьським штамом коронавиірусу, залишилися актуальними і для індійської мутації.

Пацієнти, що заразилися дельта штамом коронавірусу, стали скаржитися на розлад шлунково-кишкового тракту, передає ТАСС.

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Як повідомив пульмонолог Олексій Нікішенко, в Росії на практиці фахівці часто не знають, з яким штамом коронавірусу вони зіткнулися, оскільки в центрах не проводиться дослідження на підвид вірусу.

Але росіяни після спалаху дельта штаму коронавірусу стали частіше скаржитися на розлад шлунково-кишкового тракту — діарею, болі в животі.

"Зазвичай ми не знаємо, який штам перед нами, тому що у нас в рутинній практиці не проводиться дослідження на підвид коронавірусу. Але можу зазначити, що останнім часом, після того, як став поширюватися штам "Дельта", коронавірусні пацієнти все частіше скаржаться на розлад шлунково-кишкового тракту — діарею, болі в животі. Цей симптом додався до того, що було раніше, а саме — кашель, слабкість, біль у мʼязах (біль в мʼязах)", — цитує Нікішенкова російське агентство.

Інформацію про виявлення "шлункових симптомів" у пацієнтів, у яких виявлено дельта штам коронавірусу, підтвердив лікар-імунолог Володимир Болібок. За його словами, до вже відомих симптомів COVID-19 додаються болі в животі, блювота і пронос.

Ще один фахівець Віктор Ларичев стверджує, що всі інші симптоми, що проявлялися раніше у пацієнтів, які заразилися уханьською мутацією вірусу, залишилися актуальними і для дельта штаму коронавірусу.

"Симптоми залишилися ті ж. При всіх інфекційних захворюваннях в першу чергу підвищується температура — це як було, так і залишилося", — підсумував він в коментарі журналістам.

Раніше Фокус в своїй статті писав, що дельта штам коронавірусу принесе нову хвилю COVID-19 в Україні.

Також Фокус розповідав, чим небезпечний дельта штам коронавірусу. За словами лікаря-інфекціоніста Ольги Голубовської, індійський штам коронавірусу викликає діарею і нежить, швидше поширюється і провокує різке зростання госпіталізацій.