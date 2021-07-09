Массовая гибель врачей от COVID-19: медработники в Индонезии получат третью дозу вакцины
После роста летальных случаев среди привитых медработников, их решили вакцинировать препаратом от компании Moderna.
Власти Индонезии после массовых смертей вакцинированных врачей от COVID-19 решили дополнительно привить медицинских сотрудников, пишет издание The Guardian.
По данным журналистов, медработники Индонезии, которых ранее привили препаратом Sinovac, получат третью дозу вакцины производства Moderna.
Сейчас в Индонезии зафиксирована новая вспышка COVID-19, вызванная дельта штаммом коронавируса, а в июне в стране от коронавирусной инфекции скончался 131 медицинский работник.
Власти страны решили обезопасить медиков, поскольку эффективность препарата Sinovac вызывает сомнения: из 1000 медицинских работников, умерших от Covid-19 более десятка были полностью привиты вакциной.
По словам министра здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикина, почти 1,5 млн медицинских сотрудников получат дополнительный укол с использованием вакцины, изготовленной американской биотехнологической компанией Moderna.
"Третий укол будет сделан только медицинским работникам, потому что медицинские работники-это те, кто ежедневно подвергается воздействию высокого уровня вируса. Они должны быть защищены любой ценой", — подчеркнул глава местного Минздрава.
Пока нет официальных данных о пользе смешивания вакцин разного производства, но иммунолог Медицинской школы Аншутца Университета Колорадо Росс Кедл заявил, что буст (смешивание — ред.) разных препаратов неоднократно использовали в мировой медицине.
"Смешивание платформ вакцин — метод, известный как гетерологичный прайм — буст, — имеет долгую историю в иммунологии, поскольку намного превосходит многократные дозы одной и той же вакцины", — подчеркнул эксперт в конце июня в комментарии журналистам.
Если вакцина Sinovac использует инактивированный вирус для защиты от инфекции, то препарат Moderna использует передовую РНК-мессенджер, которая стимулирует клетки производить вирусные белки, стимулирующие иммунный ответ.
Ранее Фокус сообщал, что в Индонезии массово умирают вакцинированные врачи. За прошлый месяц в азиатской стране от COVID-19 скончался 131 медработник, большинство из которых были привиты SinoVac.
Также Фокус рассказывал, что ученые назвали новые симптомы дельта штамма коронавируса. Как отмечают специалисты, большинство зараженных индийским штаммом COVID-19 стали чаще жаловаться на диарею и боли в животе.