Массовая гибель врачей от COVID-19: медработники в Индонезии получат третью дозу вакцины

После роста летальных случаев среди привитых медработников, их решили вакцинировать препаратом от компании Moderna.

Власти Индонезии после массовых смертей вакцинированных врачей от COVID-19 решили дополнительно привить медицинских сотрудников, пишет издание The Guardian.

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По данным журналистов, медработники Индонезии, которых ранее привили препаратом Sinovac, получат третью дозу вакцины производства Moderna.

Сейчас в Индонезии зафиксирована новая вспышка COVID-19, вызванная дельта штаммом коронавируса, а в июне в стране от коронавирусной инфекции скончался 131 медицинский работник.

Власти страны решили обезопасить медиков, поскольку эффективность препарата Sinovac вызывает сомнения: из 1000 медицинских работников, умерших от Covid-19 более десятка были полностью привиты вакциной.

По словам министра здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикина, почти 1,5 млн медицинских сотрудников получат дополнительный укол с использованием вакцины, изготовленной американской биотехнологической компанией Moderna.

"Третий укол будет сделан только медицинским работникам, потому что медицинские работники-это те, кто ежедневно подвергается воздействию высокого уровня вируса. Они должны быть защищены любой ценой", — подчеркнул глава местного Минздрава.

Пока нет официальных данных о пользе смешивания вакцин разного производства, но иммунолог Медицинской школы Аншутца Университета Колорадо Росс Кедл заявил, что буст (смешивание — ред.) разных препаратов неоднократно использовали в мировой медицине.

"Смешивание платформ вакцин — метод, известный как гетерологичный прайм — буст, — имеет долгую историю в иммунологии, поскольку намного превосходит многократные дозы одной и той же вакцины", — подчеркнул эксперт в конце июня в комментарии журналистам.

Если вакцина Sinovac использует инактивированный вирус для защиты от инфекции, то препарат Moderna использует передовую РНК-мессенджер, которая стимулирует клетки производить вирусные белки, стимулирующие иммунный ответ.

Ранее Фокус сообщал, что в Индонезии массово умирают вакцинированные врачи. За прошлый месяц в азиатской стране от COVID-19 скончался 131 медработник, большинство из которых были привиты SinoVac.

Также Фокус рассказывал, что ученые назвали новые симптомы дельта штамма коронавируса. Как отмечают специалисты, большинство зараженных индийским штаммом COVID-19 стали чаще жаловаться на диарею и боли в животе.