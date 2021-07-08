В Индонезии от COVID-19 массово умирают привитые врачи: среди жертв - исследователь Sinovac

За прошлый месяц в Индонезии от COVID-19 скончался 131 медработник, большинство из которых были привиты SinoVac. При этом в июле умерли уже 50 врачей.

Система здравоохранения Индонезии предупреждает о возможном коллапсе из-за нехватки сотрудников, поскольку за последнее время двести ранее вакцинированных медиков заразились COVID-19, пишет местное издание Abc.net.

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Индонезийская больничная ассоциация сообщает, что около 95% медицинских работников в стране получили две дозы вакцины Sinovac. По состоянию на июнь 2021 года, в Индонезии скончался 131 медицинский работник.

В июле жертвами COVID-19 стали 50 медицинских работников. С подозрением на COVID-19 скончалась и главная исследователь вакцины Sinovac Новилия Сьяфри Бахтияр.

Местные специалисты ставят под сомнение эффективность препарата от COVID-19 производства Sinovac, хотя власти страны в летальных случаях обвиняют штамм дельта коронавируса, а не саму вакцину. У большинства врачей, заразившихся коронавирусной инфекцией, болезнь проходит в легкой форме.

На острове Ява был проведен опрос между медицинскими работниками и директорами больниц, которые сообщили, что большинство врачей вынуждены самоизолироваться из-за очередной вспышки. И растет не только количеств зараженных, но и летальных случаев по стране. Уровень смертности от COVID-19 среди медицинских сотрудников является наихудшим с начала пандемии.

Стоит отметить, что украинцев в рамках масштабной вакцинации населения от COVID-19 также прививают препаратом производства Sinovac.

Ранее Фокус сообщал, что у штамма дельта коронавируса изменились основные симптомы. По словам специалистов, пациенты, которые заразились индийской мутацией, стали жаловаться на диарею и боли в животе.

Также Фокус рассказывал, что от дельта штамма коронавируса стали чаще умирать вакцинированные. Почти половина британцев, умерших от штамма "Дельта", получили две прививки. Но врачи успокаивают людей и призывают не паниковать из-за такой статистики.