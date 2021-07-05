От штамма "Дельта" умирает все больше вакцинированных: ученые объяснили, почему

Почти половина британцев, умерших от штамма "Дельта", получили две прививки. Но людей просят не паниковать, ведь эти цифры вводят в заблуждение.

В Великобритании все больше людей обращают внимание на тот факт, что многие из тех, кто умер от штамма коронавируса "Дельта", были вакцинированы. Как сообщает BBC, некоторые и вовсе утверждают, что среди вакцинированных умерших даже больше, нежели среди тех, кто не получил укол, однако эта информация не соответствует действительности.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Журналисты отмечают, что сторонники антипрививочных движений манипулируют реальными цифрами, чтобы убедить людей в том, что вакцина может не работать или даже принести больше вреда, чем пользы.

Согласно данным PHE (Public Health England), с 1 февраля по 22 июня 2021 года было выявлено 92 029 подтвержденных случаев штамма Delta, причем большинство из них — именно в июне.

Среди них 58% людей не получили ни единой дозы вакцины, обе дозы получили лишь 8%. К началу июня больше половины взрослых в Великобритании полностью вакцинировались. Если бы вакцина не помогала, утверждает издание, можно было бы ожидать, что среди вакцинированных число заболевших будет ощутимо выше.

Таким образом, вакцина снижает число случаев заражения.

В то же время цифры по госпитализации и смертельным случаям более запутаны. Известно, что из 117 человек, которые умерли от штамма "Дельта" в Великобритании, 50 (или 43%) были полностью вакцинированы. Однако, утверждают журналисты, эта цифра не учитывает всех вакцинированных людей, которые подверглись воздействию коронавируса, но в итоге не заразились им или заболели, но не сильно.

Сегодня в стране от COVID-19 полностью вакцинированы более 90% граждан из групп риска, однако никакая вакцина не гарантирует предотвращения заражения, потому, пишет СМИ, какое-то количество людей все равно умрет.

"И в мире, где каждый человек был бы вакцинирован, 100% смертей от коронавируса были бы связаны с вакцинированными людьми. Но по оценкам PHE фактическое число умирающих при таком сценарии будет в 20 раз меньше, чем если бы никто не был вакцинирован", — говорится в материале.

Эксперты считают, что вакцины уже спасли 27 тысяч жизней в Великобритании.

Еще одна причина, по которой сравнивать выживаемость вакцинированных и невакцинированных людей некорректно, — большинство тех, кто получил прививку, старше 50 лет, а потому с большей вероятностью умрут, в то время как большинство невакцинированных молоды и здоровы.

Как пишет The Wall Street Journal, Великобритания — полигон для проверки того, как вакцины справляются с ситуацией. "Дельта" стремительно распространяется по стране — за последнюю неделю было выявлено 146 000 случаев, что на 72% больше, чем неделей ранее. Страна также является мировым лидером в определении с помощью тестирования и генетического секвенирования наиболее распространенных версий вируса: к середине июня 97% случаев были инфицированы "Дельтой". И этот штамм распространяется среди населения, которое является одним из наиболее вакцинированных в мире: 85% взрослых получили хотя бы одну прививку, а 63% — обе.

По данным ресурса Worldometers, за минувшие сутки (и июля 2021 года) в Великобритании зафиксировали 24 170 новых случаев коронавируса. При этом 15 человек умерли, а 2 475 — выздоровели.

Издание Assicoated Press сообщает, что премьер-министр страны Борис Джонсон подтвердил отмену имеющихся карантинных ограничений с 19 июля. Ожидается, что после этого количество заражений возрастет, однако смертность будет ограничена вакцинацией.

Фокус ранее писал о том, что штамм "Дельта" принесет в Украину новую волну коронавируса. Также врачи не исключают, что скоро мы получим новый, "украинский" штамм.

Напомним также, что эксперты назвали новые симптомы штамма коронавируса "Дельта". В частности, пациенты, заразившиеся дельта штаммом коронавируса, стали жаловаться на расстройство желудочно-кишечного тракта