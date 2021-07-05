От штамма "Дельта" умирает все больше вакцинированных: ученые объяснили, почему
Почти половина британцев, умерших от штамма "Дельта", получили две прививки. Но людей просят не паниковать, ведь эти цифры вводят в заблуждение.
В Великобритании все больше людей обращают внимание на тот факт, что многие из тех, кто умер от штамма коронавируса "Дельта", были вакцинированы. Как сообщает BBC, некоторые и вовсе утверждают, что среди вакцинированных умерших даже больше, нежели среди тех, кто не получил укол, однако эта информация не соответствует действительности.
Журналисты отмечают, что сторонники антипрививочных движений манипулируют реальными цифрами, чтобы убедить людей в том, что вакцина может не работать или даже принести больше вреда, чем пользы.
Согласно данным PHE (Public Health England), с 1 февраля по 22 июня 2021 года было выявлено 92 029 подтвержденных случаев штамма Delta, причем большинство из них — именно в июне.
Среди них 58% людей не получили ни единой дозы вакцины, обе дозы получили лишь 8%. К началу июня больше половины взрослых в Великобритании полностью вакцинировались. Если бы вакцина не помогала, утверждает издание, можно было бы ожидать, что среди вакцинированных число заболевших будет ощутимо выше.
Таким образом, вакцина снижает число случаев заражения.
В то же время цифры по госпитализации и смертельным случаям более запутаны. Известно, что из 117 человек, которые умерли от штамма "Дельта" в Великобритании, 50 (или 43%) были полностью вакцинированы. Однако, утверждают журналисты, эта цифра не учитывает всех вакцинированных людей, которые подверглись воздействию коронавируса, но в итоге не заразились им или заболели, но не сильно.
Сегодня в стране от COVID-19 полностью вакцинированы более 90% граждан из групп риска, однако никакая вакцина не гарантирует предотвращения заражения, потому, пишет СМИ, какое-то количество людей все равно умрет.
"И в мире, где каждый человек был бы вакцинирован, 100% смертей от коронавируса были бы связаны с вакцинированными людьми. Но по оценкам PHE фактическое число умирающих при таком сценарии будет в 20 раз меньше, чем если бы никто не был вакцинирован", — говорится в материале.
Эксперты считают, что вакцины уже спасли 27 тысяч жизней в Великобритании.
Еще одна причина, по которой сравнивать выживаемость вакцинированных и невакцинированных людей некорректно, — большинство тех, кто получил прививку, старше 50 лет, а потому с большей вероятностью умрут, в то время как большинство невакцинированных молоды и здоровы.
Как пишет The Wall Street Journal, Великобритания — полигон для проверки того, как вакцины справляются с ситуацией. "Дельта" стремительно распространяется по стране — за последнюю неделю было выявлено 146 000 случаев, что на 72% больше, чем неделей ранее. Страна также является мировым лидером в определении с помощью тестирования и генетического секвенирования наиболее распространенных версий вируса: к середине июня 97% случаев были инфицированы "Дельтой". И этот штамм распространяется среди населения, которое является одним из наиболее вакцинированных в мире: 85% взрослых получили хотя бы одну прививку, а 63% — обе.
По данным ресурса Worldometers, за минувшие сутки (и июля 2021 года) в Великобритании зафиксировали 24 170 новых случаев коронавируса. При этом 15 человек умерли, а 2 475 — выздоровели.
Издание Assicoated Press сообщает, что премьер-министр страны Борис Джонсон подтвердил отмену имеющихся карантинных ограничений с 19 июля. Ожидается, что после этого количество заражений возрастет, однако смертность будет ограничена вакцинацией.
Фокус ранее писал о том, что штамм "Дельта" принесет в Украину новую волну коронавируса. Также врачи не исключают, что скоро мы получим новый, "украинский" штамм.
Напомним также, что эксперты назвали новые симптомы штамма коронавируса "Дельта". В частности, пациенты, заразившиеся дельта штаммом коронавируса, стали жаловаться на расстройство желудочно-кишечного тракта