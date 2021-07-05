Від штаму "Дельта" вмирає все більше вакцинованих: учені пояснили, чому

Майже половина британців, які померли від штаму "Дельта", отримали два щеплення. Але власне в країні просять не панікувати, адже ці цифри вводять в оману.

У Великобританії все більше людей звертають увагу на той факт, що багато хто з тих, хто помер від штаму коронавірусу "Дельта", були вакциновані. Як повідомляє BBC, деякі взагалі стверджують, що серед вакцинованих померлих навіть більше, ніж серед тих, хто не отримав укол, проте ця інформація не відповідає дійсності.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Журналісти зазначають, що прихильники проти щеплень маніпулюють реальними цифрами, щоб переконати людей в тому, що вакцина може не працювати або навіть принести більше шкоди, ніж користі.

Згідно з даними PHE (Public Health England), з 1 лютого по 22 червня 2021 року були зафіксовані 92 029 підтверджених випадків штаму Delta, причому більшість з них — саме в червні.

Серед них 58% людей не отримали жодної дози вакцини, обидві дози отримали лише 8%. Станом на початок червня більше половини дорослих у Великобританії повністю вакциновані. Якби вакцина не допомагала, стверджує видання, можна було б очікувати, що серед вакцинованих кількість хворих буде відчутно вищою.

Так, вакцина знижує кількість випадків зараження.

У той же час цифри щодо госпіталізації і смертельних випадків більш заплутані. Відомо, що із 117 осіб, які померли від штаму "Дельта" у Великобританії, 50 (або 43%) були повністю вакциновані. Однак, стверджують журналісти, ця цифра не враховує всіх вакцинованих людей, які зазнали впливу коронавірусу, але внаслідок не заразилися ним або захворіли, але не сильно.

Сьогодні в країні від COVID-19 повністю вакциновані понад 90% громадян із груп ризику, проте жодна вакцина не гарантує запобігання зараженню, тому, пише ЗМІ, якась кількість людей все одно помре.

"І в світі, де кожна людина була б вакцинована, 100% смертей від коронавірусу були б повʼязані з вакцинованими людьми. Але за оцінками PHE фактична кількість померлих за таким сценарієм буде в 20 разів меншою, ніж якби ніхто не був вакцинований", — йдеться в матеріалі.

Експерти вважають, що вакцини вже врятували 27 тисяч життів у Великобританії.

Ще одна причина, через яку порівнювати виживаність вакцинованих і невакцинованих людей некоректно, — більшість тих, хто отримав щеплення, старше 50 років, а тому з більшою ймовірністю помруть, у той час як більшість невакцинованих молоді й здорові.

Як пише The Wall Street Journal, Великобританія — полігон для перевірки того, як вакцини справляються із ситуацією. "Дельта" стрімко поширюється в країні — за останній тиждень були зафіксовані 146 000 випадків, що на 72% більше, ніж тижнем раніше. Країна також є світовим лідером у визначенні за допомогою тестування і генетичного секвенування найбільш поширених версій вірусу: до середині червня 97% випадків були інфіковані "Дельтою". І цей штам поширюється серед населення, яке є одним із найбільш вакцинованих у світі: 85% дорослих отримали хоча б одне щеплення, а 63% — обидві.

За даними ресурсу Worldometers, за минулу добу (4 липня 2021 року) у Великобританії зафіксували 24 170 нових випадків коронавірусу. При цьому 15 осіб померли, а 2 475 — одужали.

Видання Assicoated Press повідомляє, що премʼєр-міністр країни Борис Джонсон підтвердив скасування наявних карантинних обмежень з 19 липня. Очікується, що після цього кількість заражень зросте, проте смертність буде обмежена вакцинацією.

Фокус раніше писав про те, що штам "Дельта" принесе в Україну нову хвилю коронавірусу. Також лікарі не заперечують, що скоро ми отримаємо новий, "український" штам.

Нагадаємо також, що експерти назвали нові симптоми штаму коронавірусу "Дельта". Зокрема, пацієнти, які заразилися дельта штамом коронавірусу, почали скаржитися на розлад шлунково-кишкового тракту