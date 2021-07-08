В Індонезії від COVID-19 масово помирають щеплені лікарі: серед жертв — дослідник Sinovac

За минулий місяць в Індонезії від COVID-19 помер 131 медпрацівник, більшість з яких були щеплені SinoVac. При цьому в липні померли вже 50 лікарів.

Система охорони здоровʼя Індонезії попереджає про можливий колапс через брак співробітників, оскільки за останній час двісті медиків, яким раніше ввели вакцину, заразилися COVID-19, пише місцеве видання Abc.net.

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Індонезійська лікарняна асоціація повідомляє, що близько 95% медичних працівників у країні отримали дві дози вакцини Sinovac. Станом на червень 2021 року, в Індонезії помер 131 медичний працівник.

У липні жертвами COVID-19 стали 50 медичних працівників. З підозрою на COVID-19 померла і головна дослідниця вакцини Sinovac Новілія Сьяфрі Бахтіяр.

Місцеві фахівці ставлять під сумнів ефективність препарату від COVID-19 виробництва Sinovac, хоча влада країни в летальних випадках звинувачує штам дельта коронавірусу, а не саму вакцину. У більшості лікарів, які заразилися коронавірусною інфекцією, хвороба проходить у легкій формі.

На острові Ява було проведено опитування між медичними працівниками та директорами лікарень, які повідомили, що більшість лікарів змушені самоізолюватись через черговий спалах. І зростає не тільки кількість заражених, але і летальних випадків по країні. Рівень смертності від COVID-19 серед медичних працівників є найгіршим з початку пандемії.

Варто зазначити, що українців у рамках масштабної вакцинації населення від COVID-19 також прищеплюють препаратом виробництва Sinovac.

Раніше Фокус повідомляв, що в штаму дельта коронавірусу змінилися основні симптоми. За словами фахівців, пацієнти, які заразилися індійською мутацією, стали скаржитися на діарею і болі в животі.

Також Фокус розповідав, що від дельта штаму коронавірусу стали частіше помирати вакциновані. Майже половина британців, які померли від штаму "Дельта", отримали два щеплення. Але лікарі заспокоюють людей і закликають не панікувати через таку статистику.