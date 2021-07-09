Масова загибель лікарів від COVID-19: медпрацівники в Індонезії отримають третю дозу вакцини

Після зростання летальних випадків серед щеплених медпрацівників, їх вирішили вакцинувати препаратом від компанії Moderna.

Влада Індонезії після масових смертей вакцинованих лікарів від COVID-19 вирішила додатково прищепити медичних працівників, пише видання The Guardian.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За даними журналістів, медпрацівники Індонезії, яких раніше прищепили препаратом Sinovac, отримають третю дозу вакцини виробництва Moderna.

Зараз в Індонезії зафіксований новий спалах COVID-19, викликаний дельта штамом коронавірусу, а в червні в країні від коронавірусної інфекції померли 131 медичний працівник.

Влада країни вирішила убезпечити медиків, оскільки ефективність препарату Sinovac викликає сумніви: з 1 000 медичних працівників, які померли від Covid-19 більше десятка були повністю щеплені вакциною.

За словами міністра охорони здоровʼя Індонезії Буді Гунаді Садікін, майже 1,5 млн медичних працівників отримають додатковий укол із використанням вакцини, виготовленої американською біотехнологічною компанією Moderna.

"Третій укол буде зроблений тільки медичним працівникам, тому що медичні працівники — це ті, хто щодня піддається впливу високого рівня вірусу. Вони повинні бути захищені за всіляку ціну", — підкреслив глава місцевого МОЗ.

Поки немає офіційних даних про користь змішування вакцин різного виробництва, але імунолог Медичної школи Аншутц Університету Колорадо Росс Кедл заявив, що буст (змішування — ред.) різних препаратів неодноразово використовували у світовій медицині.

"Змішування платформ вакцин — метод, відомий як гетерологічний прайм — буст, — має довгу історію в імунології, оскільки набагато перевершує багаторазові дози однієї і тієї ж вакцини", — підкреслив експерт наприкінці червня в коментарі журналістам.

Якщо вакцина Sinovac використовує інактивований вірус для захисту від інфекції, то препарат Moderna використовує передову РНК-месенджер, яка стимулює клітини виробляти вірусні білки, що стимулюють імунну відповідь.

Раніше Фокус повідомляв, що в Індонезії масово вмирають вакциновані лікарі. За минулий місяць в азіатській країні від COVID-19 померли 131 медпрацівник, більшість з яких були щеплені SinoVac.

Також Фокус розповідав, що вчені назвали нові симптоми дельта штаму коронавірусу. Як зазначають фахівці, більшість заражених індійським штамом COVID-19 почали частіше скаржитися на діарею і болі в животі.