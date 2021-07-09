Дельта штам COVID-19 може охопити Європу до кінця літа, — експерт

Індійська мутація COVID-19 швидко поширюється серед молоді, а найгірша ситуація в Португалії, Кіпрі й Іспанії.

Агресивний дельта штам коронавірусу може охопити всі європейські країни до кінця літа поточного року, тому медики закликають прискорити вакцинацію, передає ТАСС.

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За словами директора Загребської інфекційної клініки Алемка Маркотіча, зараз у гіршій ситуації знаходяться Португалія, Кіпр та Іспанія на тлі швидкого поширення індійського штаму коронавірусу.

Він попередив, що дельта штам коронавірусу повністю накриє Європу до кінця літа 2021 року.

"Очікується, що до кінця серпня він (дельта штам коронавірусу — ред.) повністю заволодіє Європою. На цьому етапі дельта штам швидко поширюється серед молоді, при цьому в гіршій ситуації знаходяться Португалія, Кіпр та Іспанія", — попередив Маркотіч.

Директор Загребської інфекційної клініки на тлі загрози дельта штаму коронавірусу закликав прискорити темпи вакцинації населення від COVID-19, щоб отримати захист від агресивної мутації COVID-19.

Раніше Фокус повідомляв, що фахівці назвали нові симптоми дельта штаму коронавірусу. За інформацією експертів, заражені індійським штамом пацієнти почали частіше скаржитися на болі в животі та діарею.

Також Фокус розповідав, що в Індонезії масово від COVID-19 вмирають вакциновані лікарі. За даними місцевого МОЗ, за червень в Індонезії померли 131 медичний працівник, щеплений вакциною Sinovac. На тлі збільшення летальних випадків влада Індонезії вирішила прищепити лікарів третьою додатковою дозою вакцини від COVID-19, виробленою компанією Moderna.